I juni måned fik Aarhus Kommune en anonym henvendelse fra en borger, som mente, at der var noget rivende galt i boligforeningen Østjysk Bolig.

Henvendelsen fik Teknik- og Miljøforvaltningen til at anmode om en undersøgelse. Resultatet af den undersøgelse har nu fået alvorlige konsekvenser.

Revisionsrapporten viste nemlig, at direktøren for Østjysk Bolig, som i øvrigt har siddet i direktørstolen siden 1997, angiveligt har modtaget private ydelser, der løber på i 370.000 kroner.

I en pressemeddelse skriver Aarhus Kommune, at direktøren »uretmæssigt kan have foretaget private indkøb på beboernes regning for mere end 370.000 kroner.«

Sagen har fået Aarhus Kommune til at politianmelde direktøren for underslæb og bedt bestyrelsen i Østjysk Bolig om at fyre direktøren så hurtigt som muligt.

Derudover bliver der nu indsat en ekstern forretningsfører i Østjysk Bolig, der skal afdække, om der er mere at komme efter.

Det er også kommet frem, at efter den anonyme borger henvendte sig til kommunen om sagen, har direktøren tilbagebetalt nogle af de penge, vedkommende skal have brugt til private formål.

I Aarhus Kommune ser man meget alvorligt på sagen og påpeger, at det både er beboernes penge, der potentielt er brugt i sagen, samt skattekroner.

Bünyamin Simsek, Rådmand, Aarhus Kommune, er rystet over sagen om underslæb Foto: Kim Haugaard

Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek, erklærer sig »rystet« over situationen.

»Hele vores almene boligsektor skal bygge på tilliden til, at boligforeningen bliver drevet med en meget høj grad af offentlighed. Det er en sektor, som skal skabe gode og billigere boliger til mange,« lyder det i pressemeddelelsen:

»Det er en sektor, som nyder nogle ret omfattende privilegier i forhold til offentlige støttekroner og retten til at bygge almene boliger de mest attraktive steder i byen. Så jeg har ingen tolerance over for misbrug af boligselskabernes penge. Dette er en påmindelse til bestyrelserne i boligselskaberne om, at de har en vigtig opgave i at sikre, at tingene går ordentligt for sig.«