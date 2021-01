Ejnar Lange er direktør for halmpillefabrikken Sønderjysk Tørreindustri A/S i Løgumkloster. Og han fik sig en slem forskrækkelse natten til tirsdag.

Her gik der nemlig brand i en lagerhal, der tilhører firmaet. Branden var så voldsom, at direktøren kunne høre den hjemme i sin seng. Det skriver JydskeVestkysten.

Ejnart Lange fortæller til mediet, at det var en årvågen hundelufter og brandvæsnet, der forhindrede en decideret katastrofe.

»Man skal være heldig engang imellem. Hvis hundelufteren ikke var kommet forbi, og hvis brandfolkene ikke havde været hurtige, så ved jeg ikke, hvordan det havde set ud i dag.«

Det var en gummiged i lagerhallen, der pludselig brød i brand. Et af dens dæk eksploderede, og det betød, at man kunne høre et enormt brag, mens der blev slået hul i bygningen.

Indsatslederen ved Brand & Redning Sønderjylland, Per Frandsen, vurderer, at branden kunne høres og mærkes langt væk.

Og det er Ejnar Lange meget enig i. Han siger til JydskeVestkysten, at han var ved at hoppe ud af sin seng.

Brandfolkene kæmpede en kamp med flammerne i tre timer, før de havde situationen under kontrol.

Det er ikke første gang, at Sønderjysk Tørreindustri bliver ramt af en brand. I 2019 gik der ild i et halmlager ved højlys dag.