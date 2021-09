I Lillerød i Nordsjælland var der dårlig stemning efter Skat og politiet tilbage i 2019 havde udført en razzia mod biler af høj værdi i området.

Her blev administrerende direktør Stig Gerlach fra virksomheden Sirius stoppet i sin Mercedes GLC AMG 63, og meldingen var nedslående. Skattegrundlaget var forkert, og det kom bag på direktøren, skriver Børsen.

Han troede, han var sikker på reglerne for fri bil. Siden da er satserne for fri bil blevet opdateret, og derfor kan andre ende i samme båd som direktøren.

»Jeg har været i god tro hele vejen igennem, og jeg er rasende på Mercedes. De har ikke haft formalia i orden, da de leaser bilen til mig. Hvis de rigtige oplysninger var givet, havde jeg aldrig leaset bilen,« siger Stig Gerlach til Børsen.

Fri bil Fri bil betyder, at man kører rundt i en privatbil, som ens arbejdsgiver stiller til rådighed Skatteregler: Man skal betale skat af en fri bil

1. juli 2021 kom der nye regler for fri bil, hvilket betyder, at bilens værdi skal beregnes efter nye satser

Du skal betale skat af en procentdel af bilens værdi samt et miljøtillæg

Hvor meget, man kører rundt i bilen, har ingen betydning for, hvor meget man skal betale i skat Kilde: Skat

Bilens skattegrundlag steg nemlig fra 1,2 millioner kroner til 2,3 millioner kroner. En meromkostning på 400.000 kroner.

Dengang var det en Mercedes-forhandler i Hørsholm, der oplyste skattegrundlaget til Stig Gerlach, og af den grund følte han sig ført bag lyset.

Hvis han havde vidst, at bilen ville blive beskattet langt højere, havde han ikke leaset bilen i første omgang.

Børsen har kontaktet Mercedes for en kommentar, men de ønsker ikke at kommentere sagen og henviser til, at det er en sag mellem Skat og Stig Gerlach.

1. juli 2021 kom der nye regler for fri bil, som betyder, at bilens værdi skal beregnes efter nye satser, som kan beregnes på skat.dk.