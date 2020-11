En forhenværnede direktør for et københavnsk eventbureau er blevet idømt en personlig bøde på 12.000 kroner.

Årsagen er, at hans virksomhed – som siden er gået konkurs – overtrådte markedsføringsloven, da man havde benyttet alkohol i markedsføringen af to events, der blandt andet rettede sig mod unge under 18 år.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Sagen vedrørte to arrangementer.

Det første arrangement var 'Intro Festen' i september 2016.

Virksomheden havde blandt andet markedsført eventen på Facebook med teksten: 'Vi har selvfølgelig sørget for fri bar i øl/cider den første time! Glæd dig til en sanseløs nat med beerpong, instawall og kun det bedste musik fra vores pladevendere'.

Det andet arrangement var en 'Puttevelkomst' (de yngste elever i gymnasiet omtales ofte som 'putter', red.) i august 2016.

Eventen blev blandt andet markedsført på Facebook med teksten: 'Snup en øl eller to, tusch og en put derhjemme fra! […] Drik dig i hegnet! […] Hvad der sker efter dette – Kan kun promillen fortælle!'

Forbrugerombudsmanden politianmeldte både eventvirksomheden, der nu er gået konkurs, og direktøren personligt, idet direktøren tidligere havde modtaget kritik fra Alkoholreklamenævnet for markedsføring af alkohol overfor unge under 18 år.

Og nu er der faldet dom i sagen i Retten på Frederiksberg, som idømte den forhenværende direktør en personlig bøde på 12.000 kroner.

»Dommen slår endnu engang fast, at markedsføring af alkohol rettet mod en målgruppe, der er under 18 år, er forbudt. Det er underordnet, om der faktisk bliver serveret alkohol til unge under 18 til arrangementerne, da forbuddet i markedsføringsloven alene vedrører markedsføringen,« forklarer Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.