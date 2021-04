»Som det ser ud lige nu, så er der kun ét af vores 36 steder i København, vi kan åbne på onsdag.«

Sådan lyder det nu fra Lars Kjøller Mejlgaard, som er kommerciel direktør i Rekom Group, der driver 36 barer i hovedstaden.

Rekom Group driver blandt andet Heidis Bier Bar, Cafe Guldhornene, A-Bar, L.A Bar, Sjus Bar, Cucaracha Bar og Aloha Bar.

Men det er ikke nogen af disse barer, der lige nu står til at genåbne fra på onsdag.

Baren SKAAL på Kultorvet i København, der lige nu er den eneste af 35 barer i hovedstaden, som ejeren, Rekom Group, har planer om at åbne fra onsdag. I hvert fald lige nu.

»Lige nu er det kun SKAAL på Kultorvet, hvor vi har rimelig god udeservering og o.k. med plads indenfor,« siger den kommercielle direktør.

Altså kun ét af jeres 36 steder er klar til at åbne på onsdag?

»Som det ser ud lige nu, ja. Vi kigger på to andre steder i København, hvor vi siger, at der er tilstrækkelig udendørs siddekapacitet, og vi har mad på programmet, så der er større sandsynlighed for, at folk vælger det som destination, hvor man booker bord,« siger Lars Kjøller Mejlgaard.

Søndag morgen kom det frem, at alle skal bestille bord 30 minutter før ankomst, hvis man fra på onsdag vil på bar, café eller restaurant.

Sådan er kravene for genåbningen Hvis man vil sidde indendørs på restauranter, cafeer og barer, skal man reservere bord mindst 30 minutter inden.

Der er ikke nogen krav til, hvordan man skal reservere bord, så der er både mulighed for at bestille bord telefonisk, på nettet eller ved at komme forbi 30 minutter før ankomst.

Kravet om reservation gælder som udgangspunkt frem til 6. maj, og det gælder kun ved indendørs servering.

Der er også krav om coronapas, hvis man vil sidde indendørs, som dokumentation for, at man enten er vaccineret, har et negativt testsvar eller har været smittet inden for de sidste seks måneder.

Kravet om passet gælder ikke for udendørs servering, hvor man også gerne må gå indenfor og bruge toilettet, selvom man ikke har et coronapas.

Restauranter, barer og cafeer skal have sidste udskænkning eller servering klokken 22.

Herefter har kunderne en time til at indtage mad og drikke, inden man skal lukke klokken 23. Kilde: Erhvervsministeriet

»Det er klart, at for en række steder er det rigtig, rigtig vanskeligt,« sagde Katia Østergaard, administrerende direktør hos HORESTA, tidligere søndag til B.T. og tilføjede:

»Jeg hader at bruge udtrykket 'umuligt', men vi har mange fastfoodkoncepter som McDonald's, Espresso House, barer og værtshuse og cafeer, hvor man ikke er vant til at reservere bord.«

Søndag har McDonald's og Burger King da også meldt ud, at det ikke er muligt at genåbne for indendørs servering på onsdag.

Og det samme har Sunset Boulevard.

Det giver nogle komplikationer Lars Kjøller Mejlgaard, kommerciel direktør i Rekom Group, som ejer 36 barer i hovedstaden

Ergo ser genåbningen på onsdag sort ud for mange værthuse og fastfoodkæder. I hver fald med de krav, der er blevet stillet.

Lars Kjøller Mejlgaard håber meget på snart at få at vide, hvornår de nye krav om tidsbestilling ophører.

»Vi er glade over, at der begynder at ske en genåbning. Men det er tit en spontan beslutning at gå ud, så det kan være rigtig svært at planlægge at gå ud med både helt frisk test og så booke bord,« siger direktøren og erkender udfordringerne:

»Det giver nogle komplikationer, for at være helt ærlig. Vi glæder os rigtig meget til at få at vide, hvornår de ting ophører,« siger han.