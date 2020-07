Sagen om 90-årige, demente Else har det seneste døgn rystet danskerne, der via skjulte optagelser har fået et sjældent indblik i forholdene på et dansk plejehjem.

Men Elses sag er ikke enkeltstående. Langt fra.

»Situationen er blevet forværret. Vi oplever generelt, at de her problemer er blevet flere, og de handler i højere og højere grad om mangelfuld sundhedsfaglig behandling. Det er meget hjertesærende at være vidne til,« lyder det fra direktør for Alzheimerforeningen, Nis Hansen Nissen:

»Flere og flere fortæller os, at de oplever kritisable forhold på plejehjem. Ikke en eneste borgmester kan sige, at det ikke sker i deres kommune, for plejehjemmene er pressede.«

Omsorgssvigt, magtmisbrug og vanrøgt er med al sandsynlighed ikke ord, nogen ønsker at forbinde med pleje af vores ældre, der bor på plejehjem.

Alligevel finder alle tre dele sted i øget omfang, oplyser Nis Hansen Nissen.

Alzheimerforeningen har lavet en analyse af de henvendelser, som går ind på Demenslinjen, der er foreningens rådgivende telefonlinje. Og resultatet er mildest talt foruroligende.

Siden 2005 er der markant flere henvendelser til Demenslinien, der handler om kritisable forhold på danske plejehjem, viser denne grafik fra Alzheimerforeningen. Analysen er baseret på knapt 25.000 telefonsamtaler. Efter hver samtale noteres stikord fra samtalen, og analysen her viser, hvor mange samtaler de forskellige stikord indgår i. Hovedkonklusionen er, at der siden 2005 er markant flere henvendelser til Demenslinien, der handler om kritisable forhold på danske plejehjem.

Hver fjerde samtale handler om forholdene på plejehjem. I perioden 2010-2014 lå antallet af opkald til demenslinjen, hvori ord som magtmisbrug, vanrøgt, mishandling og fejlbehandling indgik, på 3,3 procent. Samme tal ligger i perioden 2015-2019 på 3,8 procent.

Ligeledes er der sket en stigning i antallet henvendelser, der drejer sig om infektion, dehydrering og fald. Mellem 2010-2014 lå tallet på 7,7 procent, mens det i 2015-2019 er steget til 13,7 procent.

Ifølge Nis Hansen Nissen er forholdene på de danske plejehjem blevet dårligere, fordi plejehjemsbeboernes tilstand er forværret, og det helt store problem er, at den sundhedsfaglige behandling ikke er fulgt med udviklingen.

»Det står simpelthen ikke mål med de udfordringer, der er, og selvom kommunerne forsøger, kan de ikke følge med i sygdomsgraden hos patienter på plejehjem,« siger Nis Hansen Nissen.

Lægger du mærke til, at formanden siger 'patienter på plejehjem' og ikke 'plejehjemsbeboere'? Det er der en grund til, at han gør:

»Det er ret bevidst. Man kommer ikke på plejehjem, fordi man er gammel, men fordi man har kroniske sygdomme,« siger Nis Hansen Nissen, og forklarer, at ordvalget er et led i Alzheimerforeningens mål om at ligestille plejehjem med resten af sundhedsvæsnet.

Og tiden er nu inde til for alvor at handle, mener Nis Hansen Nissen:

»Nu må vi tage skeen i den anden hånd. De pårørende har jo gjort opmærksom på det i mange år. De har påpeget forhold, som er helt utilstedelige, og så går der uger og måneder, før der sker noget, og det er først efter, at andre, medierne for eksempel, gør opmærksom på det,« siger Nis Hansen Nissen.

Hvad er en midlertidig plads og en akut plads? Rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger forholdende på plejecentre, akutpladser og midlertidige pladser. En midlertidig plads er en plads på et plejecenter i en periode, hvor borgeren har brug for særlig omsorg og pleje og ikke er i stand til at være alene og tilkalde hjælp, hvis borgeren eksempelvis er svækket. En akut plads er en plads på et plejecenter til borgeren, der efter sin læges eller den kommunale sygeplejes vurdering har et akut og/eller betydelig forværring af tilstand med behov for kompliceret sygepleje eller pleje i en kortere periode.

Resultatet af et tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed foretog på 124 plejecentre, akutpladser og midlertidige pladser, taler da også sit eget sprog.

Ved 96 af tilsynene var de pågældende plejeenheder udtrukket ved stikprøve, mens 28 af besøgene var reaktive tilsyn (opfølgende tilsyn, efter der tidligere er konstateret større eller kritiske problemer red.).

På seks plejeenheder var der så store problemer, at det var til decideret fare for beboernes sikkerhed.

Alzheimerforeningen har ifølge Nis Hansen Nissen råbt højt om problemet overfor politikerne i årevis, men:

»Vi synes, der er et stykke vej, før politikerne for alvor forstår, hvilke problematikker der er på plejecentrene, og alle de eksempler, vi har hørt om i de forskellige danske byer, har alle handlet om, at lokale kommuner og politikere ikke har lyttet til kommentarer fra patienter og borgere,« siger han og afslutter:

»Det er tankevækkende, at det skal helt herud med TV-optagelser, før der kommer opmærksomhed på det.«

Historien om 90-årige Else er flere måneder gammel.

Optagelserne af den demente kvinde, der hænger i en lift og tigger plejehjemmets ansatte om at komme ned, skulle oprindeligt bruges i en TV 2-dokumentar. Men Aarhus Kommune nedlagde fogedforbud, og udgivelsen blev bremset.

Mandag valgte Ekstra Bladet så at offentliggørde optagelserne alligevel, og tirsdag har B.T. gjort det samme.