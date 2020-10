I januar sidste år blev en direktør i organisationen Kommunernes Landsforening (KL) fyret, da der var flere indsamlede beskeder fra ham til ansatte, som udviste upassende adfærd.

Ni måneder senere fik han så et topjob hos en borgmester.

Det skriver DR.

Han fik jobbet som sekretariatschef hos borgmesterkontoret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Her er Cecilia Lonning-Skovgaard fra Venstre borgmester.

Det medfører nu stor kritik hos borgmesterkollegaen Franciska Rosenkilde, der er kultur- og fritidsborgmester i København og fra Alternativet.

»Vi skal sige klart fra over for den slags krænkelser, og det indebærer selvfølgelig, at man ikke belønner en mand med et nyt top-job, når han lige har krænket en eller flere kvinder med upassende adfærd,« skriver Rosenkilde i en mail til DR Nyheder.

Cecilia Lonning-Skovgaard mener også, at sådan en adfærd bør have konsekvenser, men folk bør også få en ny chance, og det har hun altså givet den tidligere direktør i KL.

Hun fortæller derudover, at manden har levet hundrede procent op til den tillid, som borgmesteren har givet ham.