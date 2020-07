Torsdag aften skete der det, der helst ikke må ske i en direkte tv-udsendelse.

Mens værten Jacob Rosenkrands var i gang med at introducere aftenens indslag i DR 2-programmet 'Deadline' lød brandalaramen, skriver TV 2.

Det fik producerne i kontrolrummet til at afbryde den direkte udsendelse og i stedet skifte om til sort skærm med skriften 'midlertidig afbrydelse'.

Men der kom tilsyneladende hurtigt kontrol over brandalarmen i studiet.

Tre minutter senere var det nemlig slut med sort skærm for seerne, da vært Jacob Rosenkrands igen tonede frem for at genoptage udsendelsen.

Programmet 'Deadline' er det daglige journalistiske flagskib på DR 2 med aktuelle nyheder, baggrundshistorier og gæster.

Og torsdag aftens tema var blandt andet den aktuelle debat om Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer hvad angår indsatsen mod overvægt.

Aftenens 'Deadline' ligger allerede online på dr.dk. Men her fremgår den uventede afbrydelse ikke.