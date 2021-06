Over 100 års værtshushistorie får sat et sidste punktum lørdag aften.

Det sker, når den allersidste fadøl bliver skænket på det legendariske værtshus Pinden i København.

Siden 1907 har lokalerne blandt andet lagt kulisse til drukture for flere kendte danskere.

Dirch Passer og Karl Stegger tæller nogle af de kendte ansigter, der ofte var at finde på det brune værtshus tæt ved Hovedbanegården. Det skriver TV 2 Lorry.

Det var de, fordi filmselskabet Merry Film lå lige i nærheden af beværtningen.

Også den folkekære skuespiller og teaterdirektør Betty Nansen har en tilknytning til stedet, idet hun blev medindehaver i 1919.

Og at det historiske kendis-stamsted nu skal dreje nøglen om, gør især ondt på værtshusejer Hanne Levinsen:

»Det er sindssygt vemodigt. Jeg har været her i mange år, og jeg synes, det er meget trist, at sådan et gammelt københavnerværtshus skal lukke,« siger hun til TV 2 Lorry.

Ifølge hende er Pinden især særlig, fordi der kommer alle mulige forskellige mennesker - alt fra forretningsmænd til jyske håndværkere.

Og Pinden er hendes hjertebarn, siger hun.

Derfor skifter hun nu helt branche og vil finde sig et andet arbejde. Hun kunne nemlig ikke forestille sig at gøre noget lignende et andet sted.

Værtshuset Pinden ligger i en ejendom på Reventlowsgade, der er blevet solgt og snart skal istandsættes.