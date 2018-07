1. juli fik danskerne et nyt uafhængigt klagenævn. Parkeringsklagenævnet skal behandle klager fra bilister, der har fået en parkeringsafgift, som de er uenige i.

Dagen efter kom så regningen.

Både Q-Park og Apcoa - to af landets største, private p-selskaber - hæver nemlig prisen på deres parkeringsafgifter, skriver Finans.

Fremover vil det koste op til 795 kr. at finde en seddel under vinduesviskeren.

»Vores p-afgift er steget med 45 kr,« siger Michael Christensen, adm. direktør i Apcoa Parking Danmark, der bl.a. ejer EuroPark, til Finans. Mens Q-park har hævet deres afgift med 30 kr.

Sender regning tilbage

Baggrunden er, at Folketinget har pålagt de private p-selskaber at oprette det uvildige klagenævn. Men allerede inden den første klagesag er tikket ind, sender de private parkeringsselskaber altså regningen tilbage til bilisterne.

Hidtil har det kostet 750 kr. at blive pålagt en p-afgift på en privat p-plads, mens prisen for at parkere ulovligt på en kommunal p-plads har været 510 kr.

Hos FDM er juridisk konsulent Dennis Lange uforstående overfor prisstigningen.

»Ingen ved, hvad den reelle omkostning ved at drive det her ankenævn kommer til at være. Derfor synes jeg, at det er pudsigt, at de allerede har hævet prisen,« siger han til Finans.