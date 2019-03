Nu har det været handske-sæson i snart seks måneder, og heldigvis lurer de to-cifrede grader og nøgne hænder lige rundt om hjørnet.

Men i stedet for at lægge handskerne på hylden, burde du måske overveje at give dem en tur i vaskemaskinen.

Dine handsker er nemlig fem gange mere beskidte end dit toiletbræt.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af hygiejnevirksomheden Initial.

Vasker du hænder, inden du tager dine handsker på? Nok ikke. Det er de færreste, der gør det.

Ligesom det er de færreste, der vasker deres handsker nogenlunde regelmæssigt.

De allerværste bakteriesyndere er polyesterhandsker, mens uldhandsker viste sig at være de reneste i undersøgelsen.

»Det er faktisk en smule skræmmende, så dårlige vi er til at holde vores handsker rene – og dermed selvsagt også vores hænder. Vi ved, at omkring 80 procent af alle infektioner spredes via hænderne, og derfor er rene hænder det vigtigste værktøj til at undgå forkølelse og sygdom i særligt vintermånederne,« siger biolog fra Initial Maria Brix Balle i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viste også overraskende nok, at handskerne var mere beskidte på indersiden, end de var på ydersiden.

Et oplagt sted at sætte ind ville derfor være at vaske hænderne regelmæssigt.

Ligesom man måske burde overveje at smide handskerne med en tur ind i vaskemaskinen en gang imellem.

To ud af tre vasker deres handsker sjældnere end en gang om måned, viser undersøgelsen, mens 15 procent af de adspurgte i undersøgelsen aldrig nogensinde har vasket deres handsker.