Den 36-årige kontanthjælpsmodtager Dina Sommer Møller var fuldt bevidst om, at hun ville dele vandene, da hun onsdag lagde sit budget åbent frem i B.T.

»Mange er forstående og retter kritik mod systemet over, at man kan være kontanthjælp i ti år uden at blive endelig afklaret i forhold til for eksempel fleksjob. Andre læser kun overskriften og tænker: 'Ja, ja. Hun nasser',« siger hun.

Dina Sommer Møller, som bor i en 40 kvadratmeter stor lejlighed i Næstved og er uddannet sosu-assistent, stod frem i B.T. i kølvandet på, at Ydelseskommissionen er kommet med anbefalinger til en omlægning af hele kontanthjælpssystemet.

I alt får hun 9.222,21 kroner overført til sin konto hver måned i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte.

Dinas budget tillader ugentlig madindkøb for 350 kroner. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd Vis mere Dinas budget tillader ugentlig madindkøb for 350 kroner. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd

Ender politikerne med at følge kommissionens anbefaling, vil hun få omkring 800 kroner ekstra om måneden at leve for og lande på en indkomst efter skat på omkring 10.000 kroner til alle udgifter.

Artiklen har fået over 1.200 kommentarer fra B.T.-læsere på Facebook.

Mange roser hende for sit mod til at stå frem og for ikke at beklage sig over sin økonomiske situation som psykisk syg kontanthjælpsmodtager gennem ti år.

»Kæmpe respekt til Dina, som vælger at stå frem med hendes budget. Den kommune, som har parkeret hende der, skulle have en bøde. Det er simpelthen ikke i orden at parkere syge folk på kontanthjælp i ti år,« skriver en Pernille Rosendal Jensen.

Dina Sommer Møllers budget Indtægter efter skat Kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte I alt = 9.222,21 kroner Udgifter Husleje 3.515 El 400 Licens 55,91 Vask 100 Abonnement til mobiltelefon 149 Forsikringer (indbo, fritid/ulykke, knallert, autohjælp, Danmark) 777 Tandlæge 200 Gaver 100 Knallert reparation 173 Medicin 100 Opsparing 200 Badminton 17 Gæld (SU-lån og afbetaling på mobiltelkefon) 858,57 Transport 227 TV 2 Play 119 Kontaktlinser 388 Elevforening 131 Mad 1500 Husholdning 300 I alt = 9.310,48 kroner

Dina Sommer Møller har taget antidepressiv medicin i de seneste 14 år, fortæller hun, og hun er i dag diagnosticeret med 'ængstelig evasiv personlighedsstruktur', som betyder, at hun ikke kan passe et almindeligt arbejde, da almindelige gøremål kan virke uoverskuelige og samvær med andre mennesker fremkalder ubehag og ængstelse.

Andre harcelerer over, at hun ikke bare trækker i arbejdstøjet og får sig et fuldtidsjob.

»Hvis hun kan spille badminton, kan hun også have et arbejde,« lyder det fra en Brian Hansen.

Dina Sommer Møller har det fint nok med automatreaktioner som Brian Hansens.

Dina Sommer Møller handler oftest i Netto nær bopælen i Næstved. Her går hun på tilbudsjagt for at spare mest muligt. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd Vis mere Dina Sommer Møller handler oftest i Netto nær bopælen i Næstved. Her går hun på tilbudsjagt for at spare mest muligt. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd

For det fremgår ganske vist af hendes budget i B.T., at hun bruger 17 kroner om måneden på at gå til badminton, men han ved jo ikke, at hun de seneste uger har meldt fra til badminton, fordi hun ikke kan overskue at være sammen med andre, siger hun.

»Der sidder nogle og dømmer mig, som ikke ved, hvad jeg har været igennem, og hvordan jeg har det. De sidste uger har jeg meldt fra til badminton. De 'sjove' ting i tilværelsen er desværre også forbundet med et ubehag, der betyder, at jeg ikke kommer afsted,« siger hun og tilføjer:

»De sidste 14 dage har jeg lukket ned for alt. Jeg har ikke gået ture, spillet badminton, og hvis folk har spurgt, om vi skulle mødes eller handle sammen, har jeg svaret nej. Jeg har kun kunnet overskue at se én veninde og hendes dreng.«

Det har taget år, men Dina Sommer Møller har i dag accepteret, at hendes sygdom hæmmer hende og forhindrer hende i at få et almindeligt arbejde.

Hun håber dog, at hun snart kan blive afklaret og visiteret til et fleksjob på seks-otte timer om ugen.

Måske på et hospital, hvor hun tidligere arbejdede som sosu-assistent, inden sygdommen sendte hende ind i kontanthjælpssystemet.

»Så kunne jeg bruge min uddannelse og hjælpe til med at ordne skillerummene, vaske bækkener, afspritte termometre og gå ind til patienterne med væske. Det ville give mig en følelse at være noget og bidrage.«