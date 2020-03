Hører du til den øverste eller nederste del af samfundet?

Det spørgsmål kan besvares ved at kigge grundigt på din urin.

Københavns Universitet skriver nemlig i en pressemeddelelse, at forskere fra Institut for Fødevarevidenskab tilknyttet universitetet som de første har påvist, at fattige og riges kostvaner afsætter et konsekvent fingeraftryk i deres stofskifte, som kan spores i urinen.

Dette er fastslået via urinprøver fra over 1.300 mennesker på tværs af fem europæiske lande.

Helt konkret er det dit indtag af fødevare og spisevaner, der afslører dig.

Spiser du fuldkorn, grøntsager og mørk chokolade, tilhører du højst sandsynligt den mest velstående del af samfundet. Er din kost derimod proteinfattig, salt, fyldt med tilsætningsstoffer og med længere pauser imellem, tilhører du formentlig den fattigste del.

Dit indtag af ovenstående påvirker dit stofskifte og afsætter dermed forskellige fingeraftryk i urinen.

»Det mest slående er, at vi på tværs af køn, etnicitet og nationalitet kunne udskille dem, der tjener mere fra dem, der tjener mindre på baggrund af deres urin,« siger Alessia Trimigno, som er postdoc på Institut for fødevarevidenskab og hovedforfatter på studiet.

Fakta om undersøgelsen 2732 urinprøver fra 1391 personer fra fem europæiske landet er anvendt i studiet

Særligt stofferne citronsyre og hippursyre blev fundet i højere koncentrationer hos rige mennesker, sammenlignet med fattige. Lavt indhold af de to syrer i kroppen forbindes bl.a. med mangel på protein, frugt og grønt samt fuldkorn

Litauen var det land i studiet, hvor den økonomiske forskel var tydeligst at spore i urinprøverne

Definitionen af rig og fattig er lavet ud fra data om indtægt fra EUROSTAT

Det er nærmere bestemt de såkaldte metabolitter, der findes i tusindvis i alle kropslige væsker, som bærer på informationen. De er et restprodukt af kroppens forbrænding.

Urin er særlig godt at analysere på, da det det giver et tidssvarende statusbillede på kroppens tilstand, mens eksempelvis blod er længere tid om at reagere på ændringer i kroppen.

Studiet er en del af et større europæisk forskningsprojekt, som på dansk side er ledet af professor Søren Balling Engelsen.

Projektet har kortlagt ernæringsmæssige mangler hos mennesker, der lever i fattigdom for at udvikle nye, billige fødevarer med det rette næringsindhold til netop denne gruppe.