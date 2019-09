Danske kvinder bliver ældre og ældre, før de bliver mødre, og derfor bliver det stadig sværere for dem at blive gravide. Sådan lyder det igen og igen.

Det er ingen nyhed, at gennemsnitsalderen for førstegangsfødende stiger, men vidste du, at din tipoldemor sandsynligvis var næsten lige så gammel, før hun blev mor?

Ny forskning fra Rigshospitalet viser, at 'gamle' førstegangsfødede ikke er et nyt fænomen.

I begyndelsen af 1960'erne var en kvinde gennemsnitligt 22,9 år, når hun blev mor første gang. I dag er hun 29,3 år.

Vi får ofte det indtryk, at alderen på førstegangsfødende kun er gået én vej, men det er fordi Danmarks Statistik kun har tal tilbage til 1960.

Nu viser ny forskning fra Rigshospitalet, som dr.dk har set nærmere på, at kvinderne i 1850'erne næsten var lige så gamle, nemlig 27,9 år.

Alligevel havde kvinderne dengang ikke samme problemer med at blive gravide, som nutidens kvinder har.

Og det på trods af, at de jo ikke havde adgang til fertilitetsbehandling.

Lærke Priskorn fra Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet siger til DR, at at det hænger sammen med, at både mænds og kvinders frugtbarhed er ringere i dag.

Det skyldes ifølge forskeren for eksempel overvægt eller eftervirkninger af kønssygdommen klamydia.

Hormonforstyrrende stoffer er også en mulig årsag til nedsat sædkvalitet, siger Lærke Priskorn.

»Kvinderne fik jo børn uden adgang til fertilitetsbehandling eller anden hjælp, som mange får i dag. Så tallene indikerer, at det er sværere at få børn i dag end dengang,« siger hun.