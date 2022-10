Lyt til artiklen

»Din strøm bliver lukket i morgen. Der er en ubetalt regning fra september.«

Det lyder som enhver energikundes værste mareridt, men sms'en med den chokerende besked, som flere af Norlys' kunder har modtaget, er ikke ægte.

Der er derimod tale om endnu et ondsindet forsøg på at franarre intetanende danskere penge via såkaldt phishing. Derfor opfordrer Norlys kunderne til straks at slette sms'erne.

For i sms'en opfordres kunderne til at betale for 'regningen' via et link. Det link må du endelig ikke klikke på, hvis du har fået sms'en.

»Hvis vores kunder har en ubetalt energiregning, sender vi rent faktisk sms’er ud til dem som en venlig påmindelse. Derfor er disse phishing-sms’er meget virkelighedstro,« siger Mads Brøgger, der er direktør i Norlys’ energiforretning, i en pressemeddelelse.

»Vi kunne dog aldrig finde på at meddele en lukning af strømmen alene via en sms med en dags varsel, som det er tilfældet i disse sms’er,« tilføjer han.

Mads Brøgger fortæller videre, at sms'er fra Norlys altid sendes fra nummeret 20 21 61 61. Sms'er afsendt fra andre numre er derfor falske og bør slettes omgående.

»Vi står lige nu midt i en energikrise, hvor mange er ekstra opmærksomme på deres energiregning og på at få betalt til tiden. Det er der nogle ublu personer, der forsøger at udnytte, og derfor vil vi gerne advare vores kunder mod at hoppe på svindelnummeret,« siger Mads Brøgger.

Norlys' kunder kan altid tjekke, om de har ubetalte regninger, på Norlys hjemmeside ved at følge dette link.