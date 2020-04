Om du bliver meget syg af covid-19 eller næsten ingen symptomer får, kan meget vel afhænge af, hvordan du bliver smittet med sygdommen. Eller rettere hvor meget virus, som du bliver smittet med.

Det forklarer Peter Skinhøj, professor emeritus og tidligere ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet.

»Hvis du bliver smittet med en stor mængde virus på en gang, så er det sandsynligt, at man så også har tendens til at udvikle kraftigere symptomer på sygdommen,« siger Peter Skinhøj.

Det er ikke dokumenteret, at det gælder for covid-19, men teorien er alment udbredt i lægeverdenen, da flere andre vira opfører sig på den måde.

Det gælder blandt andet mæslinger, hvilket den danske forsker Peter Aaby dokumenterede tilbage i slutningen af 1970'erne, da han lavede et forskningsprojekt i det lille vestafrikanske land Guinea-Bissau.

Dernede var der en voldsom overdødelighed af mæslinger blandt børn. Men Peter Aaby påviste, at det første barn i en familie som regel kun fik milde symptomer på mæslinger. Til gengæld fik barnets søskende - som ofte sov i samme seng som deres syge bror eller søster - betydeligt voldsommere symptomer og døde i visse tilfælde.

»Jeg var faktisk opponent (lægelig eksaminator, red.) på den disputats, som han skrev, så jeg husker det tydeligt,« siger Peter Skinhøj og fortsætter:

»De børn, der blev udsat for meget smitte af deres søskende, fik det simpelthen meget dårligere end de børn, som samlede mæslingerne op uden for hjemmet, hvor man må antage, at smittemængden var betydeligt mindre,« siger han.

»Det er meget sandsynligt, at det samme gælder for covid-19, så du for eksempel bliver betydeligt mere syg, hvis du bliver smittet, når du sover ved siden af din corona-smittede kone, end hvis du bare indåndede to dråber virus et eller andet sted ude i det fri,« siger han.

Peter Skinhøj forklarer, at man ikke ved, hvorfor det sandsynligvis forholder sig sådan, at man bliver mere syg, når man udsættes for mere virus. Men en forklaring er, at kroppen overvældes af virusmængden, før immunforsvaret når at reagere.

Indånder man for eksempel to små vira, som borer sig ind i cellerne, så bryder der kun virus ud fra de to celler til at starte med. Indånder man 3.000 små vira, så vil der bryde ny virus ud fra 3.000 celler i kroppen. Det giver alt andet lige immunforsvaret mindre tid at reagere i.

Peter Skinhøj mener dog ikke, at man kan tage forholdsregler i hjemmet, så man selv får et mildere sygdomsforløb, hvis ens nærmeste bliver smittet.

»Jeg kender et par, hvor den ene blev syg. Så delte de lejligheden fuldstændigt op. Men reelt tror jeg ikke, det har nogen betydning. Der vil være så meget virus på overflader, i luften, på madvarer og andre ting, at forskellen er ubetydelig,« siger han.

Så det nytter ikke at pålægge sin bedre halvdel at sove i kælderen, hvis han eller hun er syg?

»Nej, det tror jeg desværre ikke. Forskellen er for lille. Der er alligevel meget virus,« siger han.

Hvis patientens symptomer bliver voldsommere afhængigt af mængden af smitte, så kan det også have stor betydning for alverdens læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, som passer de syge patienter.

To forskere i genomforskning, professor Joshua Rabinowitz og Caroline Bartman, beskriver blandt andet i New York Times, at det var sandsynligt, at den kinesiske 34-årige læge Li Wenliang, som behandlede mange kinesiske patienter i starten af pandemien, døde netop fordi, han blev udsat for store mængder smitte.