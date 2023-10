Din forkølelse kan måske vare i helt op til fire uger.

Således peger et nyt studie på, at flere øvre luftvejsinfektioner kan blive hængende en del længere, end de fleste måske tror.

Såfremt det er rigtigt, er det ikke kun covid-infektion, der kan give langvarige symptomer som hoste, mavesmerte og diarré, siger Adrian Martineau til The Guardian. Han er klinisk professor i luftvejsinfektioner og immunitet og en af forskerne bag studiet.

»Vores resultater kan måske forklare oplevelsen hos mennesker, der har kæmpet med langvarige symptomer efter en luftvejsinfektion, på trods af en negativ covid-19-test.«

Det tyder dog ikke på, at symptomerne kan være lige så kraftige eller vare lige så længe som en covid-infektion.

Studiet er udarbejdet på Queen Mary University i London (QMUL) og baserer sig på data fra 10.203 personer.

22 procent af deltagerne havde langvarige symptomer, der ikke stammede fra covid.

Ifølge professor Martineau har folk med corona større sandsynlighed for at opleve nedsat smags- og lugtesans samt svimmelhed. De oplevede også hjertebanken, sveden og hårtab.

Omvendt havde en større andel af dem uden covid hoste og ondt i halsen.

Begge grupper oplevede åndenød og udmattethed.

Jo kraftigere forkølelsen er, desto større sandsynlighed er der for at opleve langvarige symptomer, viser studiet.

Forskerne understreger dog, at der skal laves flere undersøgelser for at finde ud af, hvorfor nogle mennesker har langvarige symptomer, mens andre går fri.