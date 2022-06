Lyt til artiklen

Kritikken mod Nets er hård efter sidste uges omfattende NemID-nedbrud.

»Vi ser meget alvorligt på situationen. Det er helt uacceptabelt, at sådan et nedbrud overhovedet har kunnet finde sted, og at det har taget så lang tid at genetablere driften,« lyder det i et skriftligt svar til B.T. fra Digitaliseringsstyrelsen.

Det var sent tirsdag i sidste uge, at nedbruddet ramte NemID i forbindelse med opdateringen af en server hos Nets, der står bag den sikre loginløsning.

Først søndag kom beskeden om, at problemerne var løst – så det igen var fuldt ud muligt at benytte vitale offentlige og private hjemmesider som Borger.dk, E-boks.dk, Sundhed.dk, Jobnet.dk, Skat.dk, netbanker og så videre.

Sådan så det undervejs ud hos Sundhed.dk. Vis mere Sådan så det undervejs ud hos Sundhed.dk.

Hos Digitaliseringsstyrelsen arbejder man med digitaliseringen af det offentlige Danmark.

Her har man krævet et overblik over, hvad der i virkeligheden skete.

»Vi afventer nu en grundig og fyldestgørende redegørelse fra Nets for hele forløbet, herunder hvordan det sikres, at noget tilsvarende ikke kan gentage sig,« lyder det fra Digitaliseringsstyrelsen:

»Det er for tidligt at sige noget om, hvilken opfølgning som kommer til at ske, før vi har set redegørelsen.«

Har du oplevet problemer med at bruge NemID?

Fra Nets lød det fra landechef Torsten Hagen Jørgensen, da driften igen var normaliseret søndag.

»Vi beklager dybt, at disse driftsforstyrrelser har stået på så længe og de gener det har medført for borgere samt offentlige og private tjenesteudbydere,« sagde han.

Det lød videre, at man i de kommende dage ville »fastholde ekstra bemanding og overvågning af NemID for at sikre fortsat normal drift, imens en varig ændring af infrastrukturen implementeres«.