Der er problemer med at komme ind på e-boks på nettet og via app, oplyser firmaet e-Boks A/S.

Mange danskere kan tirsdag ikke komme ind på deres e-boks.

Det oplyser kommunikationschef Susanne Søndahl Wolff fra virksomheden e-Boks A/S, der driver systemet.

- Der har været ustabilitet siden klokken 10, og vi arbejder sammen med vores driftsleverandør på højtryk på at løse problemet, siger hun.

Der er problemer med at logge ind på nettet og på appen samt på hjemmesiden borger.dk.

Der er endnu ingen tidshorisont for, hvornår problemet er løst.

Virksomheden har på nuværende tidspunkt heller ikke et bud på årsagen til driftsforstyrrelsen.

Millioner af danskere bruger e-boks som postkasse for digital post fra det offentlige.

Virksomheden blev stiftet i 2001 og er ejet af PostNord og Nets.

Fra 2021 er det virksomheden Netcompany, der har vundet opgaven med at drive systemet bag den digitale post fra det offentlige.

E-boks A/S fortsætter med at drive postkassen for kommunikationen med private aktører, der eksempelvis sender lønsedler til danskerne.

/ritzau/