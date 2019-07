Børn og unge er ofte overladt til sig selv i krænkelsessager på nettet, vurderer foreningen Digitalt Ansvar.

Bliver du overfaldet på gaden eller udsat for former for krænkelse andre steder i det offentlige rum, så er der gode chancer for, at nogen opdager det og tilkalder hjælp.

Anderledes forholder det sig for det stigende antal børn og unge, der ifølge Red Barnet og Børns Vilkår bliver udsat for sexafpresning på internettet.

Det mener man i foreningen Digitalt Ansvar, der arbejder for at sikre tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser.

- Hvis en krænkelse sker på en lejrskole eller hjemme hos nogen, så kan en voksen opdage det. Men når det sker på nettet, så er der ingen, der opdager det, og vi mangler generelt håndhævelse af loven på området, siger næstformand Ask Hesby Krogh.

Han understreger, at der rent juridisk ikke er noget, der adskiller krænkelser på nettet fra fysiske krænkelser.

Forskellen består ifølge Ask Hesby Krogh i, at kriminelle ofte har frit lejde på internettet.

Derfor foreslår Digitalt Ansvar, at politibetjente skal overvåge og kontrollere adfærd på internettet - som de gør på gadeplan.

- Vi ved, at når betjente er synlige i gadebilledet, så føler folk sig mere trygge, og vi ved, at det har effekt på kriminaliteten. Og hvis vi ved, at når vi færdes på sociale medier, så er der nogen til stede, som overvåger og griber ind, så vil det ændre vores adfærd, siger han og tilføjer:

- Og den oplevelse har de færreste. De fleste føler, at man på nettet færdes på egen nåde.

Det er dog ikke kun politi og myndigheder her i landet, der ifølge Ask Hesby Krogh skal skærpe indsatsen ovre for krænkelser på nettet.

De sociale medier, som oftest er platformen for krænkelserne, bærer også et ansvar.

- Vi mener, at de sociale medier bærer et stort ansvar. De stiller en service til rådighed og tjener styrtende på det. Men de har også en forpligtelse til at rydde op og gøre opmærksom på det værste, så de sociale medier skal også tænkes ind i en bedre forebyggelse og bekæmpelse af problemet, siger Ask Hesby Krogh.

/ritzau/