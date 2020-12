Antallet af videokonsultationer er sprunget i vejret for FirstVet, der via video kan tilse kæledyrene.

Under coronakrisen har et stigende antal dyreejere benyttet sig af muligheden for at få tjekket hunden eller katten via en videokonsultation.

Det giver nemlig større tryghed for både dyr og ejer. Det er erfaringen hos den digitale dyrlæge FirstVet, som tilbyder at tilse kæledyr online.

Hos virksomheden har en stigende smittefrygt og skærpede coronarestriktioner været med til, at antallet af videokonsultationer er steget stort under udbruddet.

Faktisk er antallet af videokonsultationer fordoblet i forhold til før virusset. Det fortæller Janni Poulsen, der er chefdyrlæge hos FirstVet.

- Det skyldes formentlig, at vi er en onlinetjeneste, og videokonsultationer overflødiggør jo mødet med andre mennesker i venteværelset og på klinikken, hvilket er en stor fordel i disse coronatider, siger hun i en pressemeddelelse.

FirstVet blev lanceret i Danmark i juni 2019. Siden har tjenesten, der egentlig stammer fra Sverige, tilbudt videokonsultationer til forskellige dyreejere.

Foruden Danmark og Sverige har virksomheden afdelinger i Norge, Tyskland, England og USA.

Det samlede antal videokonsultationer er over 25.000 hver eneste måned.

Selv om personalet udgøres af dyrlæger, så skal tilbuddet om videokonsultationer ikke ses som en afløser for den traditionelle dyrlæge.

I stedet skal de ses som et supplement, der kan håndtere en stor del af de problemer og bekymringer, som dyreejere måtte have.

- Vores erfaring er, at vi i cirka 60 procent af samtalerne kan hjælpe og finde en løsning, for det betyder rigtig meget for det trænede øje, at vi kan se dyret.

- Eksempelvis kan vi se farverne på slimhinderne, hvilket kan være svært for ejerne at forklare i telefonen.

- Vi ved, hvad vi skal kigge efter, og vi kan guide ejeren til at zoome ind på detaljer, hvis vi har behov for det, siger Janni Poulsen.

Hvis FirstVet vurderer, at der er noget galt med dyret, så bliver det henvist til en traditionel dyreklinik. Den digitale dyrlæge kan nemlig ikke lave egentlig diagnosticering eller udskrive receptpligtig medicin.

- Det må og vil vi ikke, da det kræver en klinisk og fysisk undersøgelse.

- I stedet så kan vi hurtigt vejlede og skabe tryghed for både ejer og dyr, og det er der flere og flere, der benytter sig af her under coronakrisen, siger Janni Poulsen.

Hunde og katte er ikke de seneste kæledyr, som bliver hjulpet.

Også heste, kaniner, fugle og gnavere kan få bruge rådgivningen.

/ritzau/