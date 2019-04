Den digitale direktør på Ekstra Bladet, Anders Refnov, stopper på mediet.

Chefredaktør på avisen Poul Madsen forklarer i en pressemeddelelse om Anders Refnovs afgang.

Samtidig står avisen over for 'nye udfordringer med en række vanskelige valg':

'I den forbindelse har det vist sig, at vi ser forskelligt på ledelsesstilen.'

'Derfor er vi i fællesskab blevet enige om, at tiden nu er til at stoppe samarbejdet,' siger Poul Madsen, der også takker Anders Refnov for sin tid på Ekstra Bladet.

Inden Anders Refnov tiltrådte sin stilling hos Ekstra Bladet, var han blandt andet hos TV2 som digital chef, hvortil han kom fra netop Ekstra Bladet.

I samme pressemeddelelse fortæller Anders Refnov, at han og avisen skilles med 'gensidig respekt'.

'Jeg har haft et fantastisk job ved at stå i spidsen for Danmarks største digitale nyhedssite.'

'Jeg har været med til at sætte retning for de strategiske beslutninger, for de journalistiske redaktioner samt SoMe og udviklings- og analyse-afdelingen.'

'Vi har nu en god skilsmisse med gensidig respekt. Jeg ønsker eb.dk det bedste,' siger Anders Refnov.

Poul Madsen oplyser til B.T., at han ikke har yderligere kommentarer til Anders Refnovs afgang.

Han henviser i stedet til den pressemeddelelse, som Ekstra Bladet har udsendt.