800 danskere blev sidste år inficeret med tarmparasitten ‘Cryptosporidium’, og det slår rekorden.

Det skriver Statens Serums Institut i en pressemeddelelse.

Parasitten, der med overvejende sandsynlighed betyder flere ture på toilettet end vanligt, kan give kraftig diarré, mavesmerter, udmattelse og sågar kvalme.

De mange tilfælde af smittede danskere er en markant stigning, hvis man sammenligner antallet med tidligere år.

»Cryptosporidium ser altså ud til at være meget mere almindelig udbredt i befolkningen, end vi før antog. Og det gør, at vi har en mangfoldig population af parasitter, hvis smittekilder og smitteveje på nuværende tidspunkt er dårligt belyst,« siger Rune Stensvold, der er seniorforsker ved afdeling for bakterier, parasitter og svampe på Statens Serum Institut.

Stigningen af tilfældene skal også findes i, at der er indført mere systematiske analyser af fæcesprøver, lyder det.

Såfremt man bliver syg af tarmparasitten kan det vare i nogle uger, før man igen er fri. Parasitten går i sig selv og er generelt ufarlig.