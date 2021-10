Diana Diez studsede over synet, da hun i onsdags kom gående på Nørrebro i København.

Midt på fortovet i den pulserende bydel kom en lille sumpskildpadde travende.

Diana stoppede op med hendes barnevogn og tog beskik af situationen.

»Jeg kunne jo godt se, at den ikke hørte til på gaden, så jeg havde en Rema 1000-pose med mig, og dér fik skildpadden lov at være, indtil vi var hjemme,« fortæller Diana Diez.

Skildpadden blev fragtet hjem med Dianas barn Vis mere Skildpadden blev fragtet hjem med Dianas barn

Hjemme i Nørrebro-lejligheden fik skildpadden bo i et babybadekar og blev fodret med et stykke agurk, før Diana efterfølgende skrev et opslag på den lokale Facebook-gruppe.

Her fortalte hun om fundet og efterlyste en ejer til det firebenede kræ.

Imens forsøgte hun at fodre skildpadden med både æg og kattemad, men dyret bed ikke på.

Og så ringede Dianas telefon.

»Der var en meget snaksaglig kvinde, der ringede og insisterede på, at det var hendes søns skildpadde. Hun fortalte, at hun boede i Valby, men så kunne jeg ikke forstå, at den var fundet på Nørrebro. Hun fortalte dog, at den var sluppet ud af hendes eksmands restaurant, og at han ville komme og hente den,« fortæller Diana.

Dagen efter stod eksmanden så i døren hos Diana, men umiddelbart mente han ikke, at skildpadden lignede sønnens.

Den besked fik ekskonen over telefonen, men med insisterende stemme understregede hun, at det altså var den rigtige.

Og så måtte eksmanden altså tage skildpadden med hjem, men først var der et lille problem.

»Han tog en tupperwearboks frem af tasken, og så tænkte jeg: 'Den kan sgu da ikke være i den, når der ikke kommer luft ind'. Den ville dø. Så jeg tog en papkasse og gav ham den,« fortæller Diana.

På vejen ud nåede hun at spørge manden, hvornår de havde mistet skildpadden, og så lød et svar, hun blev overrasket over.

»Sidste sommer«.

Det fik straks tankerne i gang hos Diana.

Her er sumpskildpaden, som Diana stødte på midt i København Vis mere Her er sumpskildpaden, som Diana stødte på midt i København

Var det overhovedet den rigtige ejer til skildpadden? Og kan en skildpadde overhovedet overleve ét år i byen?

Svaret til det sidste spørgsmål er ja.

»Det kan den sagtens. Tit kan de bruge tiden i vandet, og her er det jo nærliggende, at den har overlevet i søerne i København, hvor den så kan spise insekter som føde. Det er slet ikke umuligt,« siger Morten Jørgensen, der er direktør i Terrariet Reptile Park i Vissenbjerg, til B.T.

Selvom skildpadder ikke er et naturligt dyr i Danmark, vil du kunne finde mange af dem i forskellige søer, og det er ifølge Morten Jørgensen ikke en god ting.

»Problemet er, at de udkonkurrerer andre dyr ved at spise deres insekter, så de betegnes som en invasiv art. Det er rigtig skidt,« siger han.

Men tilbage til Diana.

Siden hun overleverede skildpadden til eksmanden, er hun blevet kimet ned af fire til fem andre, der også mener, at det er deres.

En situation, der opremser dét, Diana tænker om de seneste dage.

»De to seneste dage har været så skøre. Nu bliver jeg nødt til at skrive til folk, at jeg har givet den væk, for hvad skulle jeg ellers gøre? Men om det var deres? Det ved jeg ikke. Alt i alt er det dog en bizar oplevelse,« siger københavneren.