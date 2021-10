I værste fald kan man ende med en alvorlig blødning eller en blodprop, lyder advarsel.

»Folk tænker, at det er sundt, fordi det er plantebaseret. Men jeg tror ikke, at ret mange mennesker er bevidste om, at de her kosttilskud faktisk kan nedsætte effekten af deres medicin.«



Sådan lyder det fra Lotte Juul, der er diætist og hos rådgiver på Hjerteforeningens rådgivningslinje.



Hos rådgivningen får man stadig flere henvendelser fra hjertepatienter med spørgsmål om naturlægemidler og kosttilskud.



Mange af patienterne ved nemlig ikke, at produkterne kan påvirke, hvordan deres medicin virker.

Samtidig taler mange patienter ikke med deres læge om de kosttilskud eller naturlægemidler, de tager. Det er et problem. For mange af disse produkter kan være decideret farlige for patienterne at tage, hvis de kombineres med hjertemedicin.

FAKTA: Hvad er forskellen på kosttilskud og naturlægemidler? Naturlægemidler

Naturlægemidler er lægemidler, som indeholder stoffer, der forekommer i naturen enten i plante- eller dyreriget. De hører under Lægemiddellovgivningen og skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen. Naturlægemidler bruges til forebygge og behandle lettere sygdomme, og derfor skal deres effekt også dokumenteres. Eksempler på produkter er: Aloe vera, fiskeolier, Q10, ginkgo biloba, ingefær og hvidløg. Kosttilskud

Kosttilskud er ikke lægemidler. Kosttilskud er et supplement til kosten i form af vitaminer, mineraler eller urter. Det kan være produkter, der forbedrer hud, hår og negle, eller produkter der giver bedre hukommelse, eller som styrker immunsystemet eller modvirker træthed. Men kosttilskud er ikke produkter, der sælges med henblik på at helbrede sygdomme. Kosttilskud hører under Fødevarelovgivningen og skal registreres i Fødevarestyrelsen. KILDE: Lægemiddelstyrelsen

Det er særligt kosttilskud som Ginkgo Biloba, ginseng, perikon og Q10, som hjertepatienter bør være opmærksomme på. Det gælder også kosttilskud, der indeholder salte som magnesium, calcium og natrium.

Også hvis man tager den blodfortyndende medicin, er det en god idé at sørge for at lægen ved, hvilke kosttilskud eller naturmedicin man tager.



Hvis den blodfortyndende medicin ikke er korrekt tilpasset, kan man nemlig i værste fald risikere, at man får en alvorlig blødning eller en blodprop.



Også kolesterolmedicin bliver forstyrret af nogle kosttilskud.

»Lægen tilpasser medicinen til patientens behov, så når den patient tager et tilskud, som påvirker hjertemedicinen, kan den behandling, som lægen har lavet, blive slået ud af kurs,« siger Lotte Juul.

En ny undersøgelse fra Hjerteforeningen viser, at tre ud af fire hjertepatienter ikke har talt med en læge, før de begyndte at tage kosttilskud eller naturmedicin.

»Patienten kan tænke, at lægen ikke vil være lydhør for snakken om kosttilskud, fordi kosttilskud ikke er en evidensbaseret behandling. Og så er der selvfølgelig også dem, der bare glemmer det, hvis de for eksempel har taget et produkt som Ginkgo Biloba altid,« siger Lotte Juul.

Ifølge Hjerteforeningens nye undersøgelse er de mest almindelige tilskud blandt hjertepatienterne D-vitamin, multivitaminer, fiskeolie og calcium.



Mange tager D-vitamin i vinterhalvåret efter direkte anbefaling fra Fødevarestyrelsen, og det kan hjertepatienter også gøre uanset, hvilken medicin de får - uden at skulle tale med en læge først.



Men man bør altid være forsigtig, hvis man tager flere forskellige kosttilskud, lyder det fra Lotte Juul.



»Der er meget naturmedicin på markedet efterhånden, og mange oplever det som en genvej til sundhed. Det gør, at de ender med at tage meget forskelligt. Det enkelte kosttilskud kan være udmærket, men man ved ikke, hvad der sker, når man blander flere forskellige.«