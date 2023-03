Lyt til artiklen

»Jeg kunne godt komme lidt på røven her,« siger Jane Steg, der lider af diabetes type 2.

Lige nu er den medicin, Jane plejer at købe, nemlig ikke at finde på apotekernes hylder.

Det er diabetesmedicinen Ozempic 1 mg, der p.t. popper op på apotekernes skærme som værende i restordre med ukendt leveringstidspunkt landet over.

Det bekræfter Apotekerforeningen over for B.T.

Presseansvarlig for Novo Nordisks danske datterselskab Markus Hochmuth fortæller, at de tomme hylder skyldes en leveranceforsinkelse. Det vil sige, at Ozempic 1 mg lige nu ligger ude hos grossisterne i stedet for på apotekerne. Apotekerne skal derfor bestille medicinen hjem manuelt til kunderne.

B.T. har sidste uge beskrevet, at netop Ozempic er blevet en trend på sociale medier – især på TikTok med over 600 millioner visninger – hvor folk viser, hvordan de har tabt sig ved at stikke sig med sprøjten.

Ud over folks egne oplevelser med medicinen, som Novo Nordisk har udviklet og har patent på, bliver der flittigt delt videoer, der både viser og spekulerer i, hvordan kendisser også har brugt medicinen til at tabe sig.

Blandt andet Kim Kardashian, som flere hævder brugte Ozempic til at smide syv kilo for at kunne passe en kjole inden Met Gala sidste år.

Og så sent som sidste uge til årets Oscars-uddeling nævnte værten Jimmy Kimmel ligeledes Novo Nordisk-lægemidlet, da han til de fremmødte kendisser sagde, at de »så fantastiske ud,« og fortsatte:

»Når jeg ser mig omkring i dette rum, kan jeg ikke lade være med at tænke: 'Er Ozempic det rigtige for mig?'«

I kølvandet på kendis- og influencertrenden er salget af Ozempic eksploderet. I løbet af 2022 steg salget med 77 procent – hvilket efterlod Novo Nordisk med knap 60 milliarder kroner for bare den ene type medicin.

Selvom Ozempic 1 mg lige nu kan bestilles hjem manuelt, er Jane Steg fra Mørkøv bekymret for, hvorvidt trenden med at bruge produktet som vægttabsmiddel, kan gå ud over hende.

For nylig løb vores naboer i Norge nemlig tør af den grund, skriver NRK. Det samme gjorde de ifølge The Guardian i Australien.

Jane Steg synes, man bør overveje, i hvor høj grad Ozempic skal udskrives til behandling af fedme.

»Hvis det bliver et problem med forsyning, bliver man nødt til at se på, hvad det er for nogle patienter, dem, der vil tabe sig, tager medicinen fra,« siger Jane Steg og fortsætter:

»Det bedste ville jo være, at dem, der bruger det til at behandle deres fedme eller overvægt, kom over på Wegovy (et andet mærke af samme lægemiddel fra Novo Nordisk, red.) Man burde lave et system, der sørgede for, at os diabetikere kom i første række til medicinen.«

Presseansvarlig for Novo Nordisks danske datterselskab Markus Hochmuth, pointerer, at Ozempic kun er godkendt til behandling af diabetes type 2, og at Novo Nordisk ikke opfordrer læger til at udskrive Ozempic 'off-label' – det vil sige til andet end behandling af diabetes type 2.

B.T har spurgt Markus Hochmuth, hvorvidt den aktuelle leveranceforsinkelse hænger sammen med den stigende efterspørgsel.

»Ja, det kan du jo sige. Der er stor efterspørgsel af produktet, så der skal jo ikke ske mange forskydninger, før varerne kan blive forsinket.«

Så det er ikke, fordi produktionen ikke kan følge med den store efterspørgsel?

»Vi oplever en større efterspørgsel på Ozempic end forventet, og det vil kunne resultere i forsinkelser af leverancer og periodevise restordrer. Vi gør naturligvis alt, hvad vi kan, for at forhindre at det sker.«

Novo Nordisk regner med, at Ozempic 1 mg kommer tilbage på apotekernes hylder 3. april.