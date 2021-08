Coronakrisen kan ende som en krise for folkesundheden.

Det frygter Diabetesforeningen i hvert fald. En ny undersøgelse viser nemlig, at nedlukningerne har gjort mange mere inaktive og mere overvægtige.

Og det faktum kan få store konsekvenser.

Nemlig at mange danskere vil få konstateret type 2-diabetes, en kronisk sygdom med blandt andet forhøjet blodsukker, de kommende år som en direkte følge af coronakrisen og nedlukningerne.

Har du taget på under coronakrisen?

Diabetesforeningen skriver i en pressemeddelelse, at 360.000 danskere har forstadier til sygdommen. Og at de udløsende faktorer ofte er overvægt og inaktivitet.

Claus Ricther, der er direktør i Diabetesforeningen, fortæller, at mange med type 2-diabetes normalt er ekstra opmærksomme på mad og motion på grund af deres sygdom.

Dog viser foreningens undersøgelse med svar fra næsten 5.000 danskere med type 2-diabetes, at næsten hver tredje med type 2-diabetes har taget på under coronapandemien, og fire ud af ti har været mindre fysisk aktive:

»Derfor er det rigtig skidt, at personer med type 2-diabetes har rørt sig mindre og spist mere usundt under coronakrisen. Hvis det samme gør sig gældende for befolkningen som helhed, risikerer vi at stå med et enormt folkesundhedsproblem de kommende år,« siger Claus Richter i pressemeddelelsen.