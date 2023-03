Lyt til artiklen

Kan du tirsdag morgen ikke komme frem på arbejde på grund af snestormen, der lige nu påvirker store dele af landet?

Så skal du ikke være nervøs.

Der vil i så fald nemlig være tale om lovligt fravær, lyder det i en pressemeddelelse fra arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI).

Men der er dog også noget, du skal være opmærksom på.

Her ses et billede af sneen i Aalborg. Foto: Henning Bagger

For det kan godt være, at snevejret kan være en gyldig grund til at blive hjemme – men det er for egen regning.

»Hvis det et fysisk umuligt at komme frem på grund af snedriver eller spejlglatte veje, vil der være tale om lovligt fravær, og vi forventer da, at nogle medarbejdere kommer til at blive hjemme i dag på grund af sneen,« siger personalejuridisk chef i DI, Søren Dupont Dall.

Han understreger dog, at der ikke er tale om en arbejdsgiverbetalt fridag.

»For det første skal du selvfølgelig meddele din arbejdsgiver, hvis ikke du kan komme frem på grund af snevejret. Dernæst skal I aftale, hvad I så gør, for selvom vi ikke er herrer over en snestorm, giver det ikke ret til betalt fri,« siger Søren Dupont Dall og tilføjer:

»Kan du arbejde hjemme, er det den oplagte mulighed, og ellers skal man aftale med sin arbejdsgiver, om man kan afspadsere eller tage en feriedag eller lignende. Men lige meget hvad, er det altså lovligt fravær, så du kan ikke blive opsagt eller bortvist, hvis sneen forhindrer dig i at komme frem.«