Dansk Industri (DI) er i Børsen ude i en opsigtsvækkende udmelding om cyberangreb på danske virksomheder.

Udmeldingen kommer efter høreapparatkoncernen Demant (tidligere kendt som William Demant) og A.P. Møller-Mærsk tilsammen har lidt tab for milliarder af kroner efter hackerangreb.

»Vi skal være rigtigt bange. Det her er en af de alvorligste trusler, vi har mod vores virksomheder og offentlige infrastruktur,« siger Lars Frelle-Petersen, der er ansvarlig for digitalisering i Dansk Industri til Børsen.

Tidligere på måneden var William Demant udsat for et cyberangreb, der beløb sig på mellem 550-650 mio. kroner.

Angrebet fandt sted 3. september, ramte virksomhedens it-systemer og gjorde skade på distributionen af høreapparaterne Oticon.

I 2017 blev A.P. Møller-Mærsk ramt af et hackerangreb, som kostede virksomheden 2 mia. kroner.

En rapport fra Deloitte i 2016 satte Danmark på en fjerdeplads af de mest udsatte lande for cyberkriminalitet, og de fortsat talrige angreb får altså nu DI til at råbe vagt i gevær over for truslen.

Til Børsen udtrykker forsvarsminister Trine Bramsen (S) stor bekymring over for de mange angreb, og fortæller, at hun anser cybertruslen for at være en af hendes absolutte topprioriteter.

DI har omtrent 11.000 medlemsvirksomheder, og fortæller til Børsen, at omkring halvdelen af medlemmerne har været udsat for hackerangreb.

En ny kampagne fra Erhvervsstyrelsen ved navn 'Sammen mod cyberangreb' har til formål at skabe opmærksomhed på truslen.

DI oplyser på deres hjemmeside, at undersøgelser peger på, at en ud af fire små og mellemstore virksomheder ikke har foretaget de fornødne sikkerhedsforanstaltninger på it-området.

Center for Cybersikkerhed har gennem de seneste år klassificeret cybertruslen i deres trusselsvurdering som værende 'meget høj'.