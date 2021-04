200.000 personer deltog i DHL Stafetten i 2019. Den blev aflyst i 2020, men i år er arrangørerne optimistiske.

I august og september får danskere igen mulighed for at trække i løbetøjet for at løbe eller gå fem kilometer.

Det er i hvert fald forventningen fra arrangørerne bag DHL Stafetten 2021, som melder klar til at afholde årets arrangement.

Det oplyser de fem lokale arrangører fra Sparta Atletik og Løb i en fælles pressemeddelelse.

- Det var med et tungt hjerte, at vi var nødt til at aflyse DHL Stafetten sidste år på grund af covid-19, men vi mødte kun forståelse og opbakning hos alle vores deltagere.

- Vi er forhåbningsfulde og i konstant dialog med myndighederne, som mener, at vi har et bedre udgangspunkt end sidste år, og der er jo endnu lang tid til august, siger Dorte Vibjerg, administrerende direktør for Sparta Atletik og Løb, som arrangerer DHL Stafetten i København, i pressemeddelelsen.

Det er politikernes genåbningsplan, som et bredt flertal af Folketinget står bag, der gør, at arrangørerne er optimistiske for årets løb.

Her er det aftalt, at der skal ske en udfasning af forsamlingsloftet, i takt med at flere borgere bliver vaccineret. I den forbindelse skal flere kultur- og idrætsarrangementer skal kunne afholdes med eksempelvis brug af coronapas.

Stafetten afholdes hvert år i fem forskellige danske byer. I 2019 deltog over 200.000 danskere fra over 6000 forskellige virksomheder i løbet.

/ritzau/