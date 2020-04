Flere kommuner har enten udskudt betalinger eller fremrykket betaling af faciliteter for at hjælpe foreninger.

Mange kommuner holder i disse uger hånden under foreningslivet.

Det oplever man hos Foreningen for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Og her er man glad for støtten.

- Vi oplever heldigvis, at flere kommuner går forrest og sikrer, at de kan blive ved med at stille den basisøkonomi til rådighed, som de er vant til at stille til rådighed for vores mange tusinde lokalforeninger, siger DGI's formand Charlotte Bach Tomassen.

Ifølge DGI er tiltagene forskellige alt efter den lokale kontekst.

Der er eksempelvis set eksempler på, at skolers betaling for brug af faciliteter er blevet rykket frem. Men også udskydelse af betalinger og udbetaling af særlig driftsstøtte er blandt eksemplerne.

DGI er en organisation for flere end 6400 idrætsforeninger over hele landet.

/ritzau/