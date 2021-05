Nye retningslinjer om kontrol af coronapas kan betyde, at nogle idrætsforeninger ikke kan genåbne, siger DGI.

Nye retningslinjer betyder, at alle over 18 år skal fremvise coronapas og gyldigt ID for at få mulighed for at dyrke idræt indendørs.

Det oplyser Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). DGI har torsdag modtaget retningslinjerne fra Kulturministeriet. De er endnu ikke offentliggjort.

- Vi er rigtig ærgerlige over, at frivillige trænere og ledere i vores idrætsforeninger står med ansvaret for at kontrollere coronapas hos voksne medlemmer, inden den enkelte træning sættes i gang.

- Retningslinjerne vil betyde, at nogle foreninger ikke genstarter idrætsaktiviteter indendørs for voksne, før end kontrolkravet bortfalder, siger DGI-formand Charlotte Bach Thomassen i en kommentar.

DGI har ønsket, at ansvaret for et gyldigt coronapas skulle ligge hos det enkelte medlem.

I aftalen om genåbning fra tirsdag står der, at voksne skal have coronapas, når de deltager i indendørs idræt.

Men "pligten til at påse, at kravet om coronapas er opfyldt, fastlægges i samarbejde med sektorpartnerskabet", står der.

DGI har tidligere kaldt det en stor administrativ opgave at bede de frivillige tjekke coronapas.

Kontrol af coronapas i ubemandede lokaler kan dog ske ved stikprøvekontrol mindst en gang i døgnet.

- Det er godt, at der alene skal foretages daglig stikprøve for idrætsfaciliteter, hvor voksne dyrker idræt uden en træner eller holdleder, siger Bach Thomassen.

Retningslinjerne træder i kraft torsdag.

