Det er ikke længere muligt for rygere at tage en cigaret ved indgangene til DGI-byen. Og det er kun begyndelsen.

Københavns Kommune har sammen med DGI Storkøbenhavn indført røgfrit område for at spare børn og unge.

»Vi vil gerne give børn og unge i København de bedste muligheder for at vokse op uden røg,« siger Klaus Mygind, der er stedfortrædende sundheds- og omsorgsborgmester, i en pressemeddelelse.

»De skal kunne komme til træning uden at blive mødt med røgskyer og fyldte askebægre.«

Skal idrætsforeninger være helt røgfrie?

Ligesom mange andre steder i det offentlige rum er hovedindgangen og trappen ved Vandkulturhuset derfor nu røgfri zone.

Initiativet er en del af kampagnen Røgfri Fremtid, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse står bag.

De røgfri områder, hvor børn og unge går til og fra sport, skal mindske risikoen for passiv rygning og samtidig også mindske kilderne til, at de selv begynder at ryge.

Indgangene til DGI-byen er et blandt mange skridt mod en total røgfri by i 2025, som Københavns Borgerrepræsentation vedtog i 2012.

Det er en vision om, at København skal være helt røgfri og dermed skåne børn og unge endnu mere.

En del af indsatsen bygger på, at kommunens legepladser er blevet røgfrie, og i skoletiden er der indført røgfri skoletid.

DGI Storkøbenhavn samarbejder nu med kommunen om også at gøre idrætsforeningerne røgfri.

Det betyder blandt andet rygepolitiker, røgfri aktiviteter og tydeligt markere foreningens holdning til røgfrihed.