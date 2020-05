At en mand, der har kendt sig skyldig i mord, kan få hjemsendelsespenge er absurd, mener Dansk Folkeparti.

Det er absurd, at en mand kan blive ved med at få hjemsendelsespenge, efter at han angiveligt har kendt sig skyldig i at have dræbt sin kone, mener Dansk Folkeparti.

- Han skal ikke have en krone, og han skal betale de penge, han allerede har fået, tilbage, siger Pia Kjærsgaard, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti.

Reaktionen kommer, efter at en mand, der har fået støtte af Danmark til at flytte tilbage til Syrien, angiveligt har erkendt sig skyldig overfor politiet i det kurdisk-styrede område i at dræbt sin egen kone.

Manden har allerede fået omkring 100.000 kroner i støtte og står til at få udbetalt yderligere 100.000 kroner i anden rate næste år.

Pia Kjærsgaard opfordrer regeringen til ændre loven, så folk, der begår grov kriminalitet, efter at de er vendt tilbage til deres hjemland, ikke kan få repatrieringsbidraget, der også er kendt som hjemsendelsespenge.

- Det er først om ni måneder, han får næste rate af penge, så der må være masser af tid til at rette op på det her, så han ikke får ekstra 100.000 kroner, siger Pia Kjærsgaard.

Venstre og Radikale Venstre er enige i, at der skal kigges på lovgivningen, så groft kriminelle ikke kan få udbetalt støtte af den danske stat.

- Jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på at ændre reglerne, så man ikke kan få repatrieringsbidrag og være dømt for mord på en og samme tid, siger Mads Fuglede, udlændingeordfører for Venstre.

- Jeg er i denne her sag på linje med ministeren, siger Andreas Steenberg, udlændingeordfører for Radikale Venstre, og tilføjer:

- Jeg har da ikke lyst til at udbetale 100.000 kroner eller mere til et menneske, der har gjort den slags.

Den pågældende mand flyttede til Syrien som en del af en dansk ordning, der støtter herboende indvandrere og flygtninge i at vende tilbage til deres hjemlande økonomisk.

Mandens kone og barn forsvandt fra Fyn den 13. februar, og ni dage senere blev de begge dræbt i Syrien.

Ni dage forinden havde manden modtaget første rate af 100.000 kroner i repatrieringsbidrag. Han står til at modtage anden rate på omkring 100.000 kroner om cirka ni måneder.

Manden er endnu ikke dømt ved en domstol i Syrien, men har ifølge Kristeligt Dagblad tilstået over for politiet i det kurdisk-styrede område.

/ritzau/