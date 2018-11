DF slår et nyt slag mod 7-trinsskalaen. Et svar fra uddannelsesministeren bekræfter ifølge partiet, at skalaen ikke skal bruges til international sammenligning.

Der findes ikke længere gode argumenter for at beholde 7-trinsskalaen.

Det mener Dansk Folkeparti, der i flere år har forholdt sig kritisk til karakterskalaen, som blev indført i 2006.

Det skriver Altinget.

På baggrund af et nyt svar fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) til DF mener partiets Alex Ahrendtsen, at skalaen må synge på sidste vers.

I svaret bekræfter Tommy Ahlers nemlig, at Europa-Kommissionen ikke længere finder den såkaldte ECTS-skala ”relevant i forbindelse med international evaluering”. Ifølge

Undervisningsministeriet er 7-trinsskalaen netop opbygget, så den er sammenlignelig med ECTS-skalaen.

”Når det viser sig, at 7-trinsskalaen ikke engang er nødvendig længere, så skal vi da bare i gang med at få en ny karakterskala,” siger Alex Ahrendtsen til Altinget og fortsætter:

”Regeringen vil meget gerne vil være international. Nu viser det sig, at man internationalt giver Dansk Folkeparti ret. Så må vi gå ud fra, at regeringen begynder at forberede en opgivelse af den nuværende karakterskala.”

Han har ikke lagt sig fast på, hvad der skal træde i stedet, men konkluderer, at den gamle 13-skala ”fungerede godt”.

Alex Ahrendtsen retter det nye, kritiske lys på 7-trinsskalaen efter at have læst Europa-Kommissionens ”ECTS Users’ Guide 2015”.

Her fremgår det nemlig, at Kommissionen ikke har fundet ECTS-skalaen aktuel siden 2009, hvor man således foreslog EU-landene at lave egne, nationale skalaer.

Den udlægning bekræfter Tommy Ahlers i sit svar til DF.

”Det er korrekt, at ECTS-skalaen i 2009 blev taget ud af anbefalingerne i ECTS Users’ Guide og erstattet af nye anbefalinger, som har fokus på at styrke gennemsigtigheden i oversættelsen af karakterer gennem øget brug af blandt andet karakterstatistik på institutionsniveau,” skriver ministeren.

International sammenlignelighed var fra starten ellers et af hovedformålene med 7-trinsskalen. Forholdet til ECTS-skalaen har derfor tidligere netop været et af argumenterne mod at lave den om.