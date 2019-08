Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politiet undersøger eksplosion ved Skattestyrelsen på Østerbro

Københavns Politi har siden tirsdag aften været massivt til stede ved Skattestyrelsen på Østerbro i København. Her hørte adskillige vidner cirka klokken 22.15 et højt brag, og Hovedstadens Beredskab melder om voldsomme beskadigelser på Skattestyrelsens facade. Politiet kan endnu ikke kan bekræfte, om det er en eksplosion, der har forårsaget braget.

Indgangspartiet foran Skattestyrelsen på Østerbro i København blev smadret ved en kraftig eksplosion sent tirsdag aften.



Nordkorea: Missiltest var en advarsel til USA og Sydkorea

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, kalder prøveaffyring af missiler tirsdag for en "passende advarsel" til USA og Sydkorea. Det meddeler det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA. Advarslen falder som følge af militærøvelser mellem USA og Sydkorea, der begyndte mandag lokal tid.

En nordkoeransk prøveaffyring af missiler var ifølge Kim Jong-Un en 'passende advarsel' til USA og Sydkorea. (Arkivfoto)

Thulesen Dahl til Støjberg: Du er altid velkommen hos DF

Skulle Inger Støjberg føle sig dårligt behandlet i Venstre, efter at hun tirsdag måtte se sig fravalgt som del af partiets gruppeledelse, så er hun velkommen i Dansk Folkeparti. Det siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl til Fyens Stiftstidende.

Formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl.

Læger kræver indgreb mod alternative behandlere

Desperate og alvorligt syge borgere lader sig lokke af alternative behandlingsmetoder på bekostning af almindelig, medicinsk behandling. Dermed sætter de deres helbred på spil, og derfor skal der gribes ind mod alternative behandlere, mener Lægeforeningen ifølge Berlingske.

Priserne på lejligheder står stille for første gang i syv år

De seneste år har priserne på lejligheder generelt set været stigende i Danmark, men over det seneste år har billedet ændret sig. Det er første gang i syv år, at priserne set over et år ikke er steget, viser en opgørelse fra Boligsiden, der samler tal fra landets ejendomsmæglere.

European Tour suspenderer Olesen efter voldstiltale

Den danske golfstjerne Thorbjørn Olesen er blevet suspenderet af European Tour. Det oplyser en talsperson fra European Tour til TV2 Sport, efter at danskeren er blevet tiltalt for vold og seksuelt overgreb på en flytur fra Memphis til London i sidste uge.

