Skatteordfører hos Dansk Folkeparti, Dennis Flydtkjær, fortæller, at Martin Rossens ulovlige lån får en af Socialdemokratiets kerneområder til at klinge hult.

Tirsdag kom det frem, at Mette Frederiksens nærmeste rådgiver, Martin Rossen, i 2011 hævede 30.850 kroner i sit selskab, M. Rossen Holding, uden at betale skat af beløbet.

Afsløringen, der stammer fra Se og Hør, har betydning for Socialdemokratiet, fortæller Dennis Flydtkjær.

»Det er et kendt trick blandt selskabstømrer, direkte at hive pengene ud af ens selskab, og det ser ikke godt ud, når man som parti har gjort sig som forkæmper for at komme det her til livs,« siger han og fortsætter med at, at det vil få betydning for Socialdemokratiet, der har det som mærkesag om at komme den slags til livs:

»Det kommer til at klinge hult fremover, og de vil ikke have samme pondus, når de som parti går ud og siger, at det her er et kæmpe problem for samfundet - hvilket det også er - når ens egne topfolk så er blevet taget i det samme.«

Det ulovlige lån blev opfanget af Martin Rossens revisor, og det fremgår af årsrapporten fra 2011 i M. Rossen Holding, at mellemværendet ville blive indfriet i modregning i provenuet ved selskabets lukning.

Dennis Flydtkjær fortæller, at det for ham er en formildende omstændighed, at Martin Rossen selv opfangede det ulovlige lån via sin revisor.

»Selvom det ikke er store beløb, så er det bestemt ikke kønt, og han har ligesom os andre en særlig forpligtigelse til at holde sin sti ren, hvilket han ikke har gjort i det her tilfælde,« siger Dennis Flydtkjær og fortsætter:

DF's skatteordfører Dennis Flydtkjær. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Reglerne er jo lavet af en grund, og derfor er det jo vigtigt, at man overholder dem. Omvendt er det er godt, han har revisor på, som har fanget fejlen.«

B.T. forsøger at få kontakt med Martin Rossen med henblik på at få en kommentar til det ulovlige lån.

Til Se og Hør skriver Morten Rossen bl.a. i en mail:

‘Jeg er senere blevet opmærksom på, at beløbet er blevet hævet for tidligt i forhold til gældende regler. Det er mit ansvar. Jeg har ikke haft nogen fordel af den overførsel, og det har ikke kostet hverken private eller offentlige kasser noget.’