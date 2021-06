Svensk politi har modtaget 45 anmeldelser om stenkast på E65 nær Ystad.

Og nu kræver Dansk Folkeparti dansk handling. Derfor har Peter Skaarup, der er gruppeformand og retsordfører, sendt et brev til både Statsministeriet og Udenrigsministeriet.

Han vil nemlig have dem til at kontakte den svenske regering for at få angrebene til at stoppe.

»Jeg synes, det virker helt absurd, at danske bilisterne til og fra Bornholm bliver angrebet mere eller mindre systematisk,« fortæller han.

Derfor vil han have de danske myndigheder indover.

»Jeg synes, det er vigtigt, at vi får signaleret overfor for de svenske myndigheder, at det her kan vi ikke leve med.«

Peter Skaarup håber, at det her kan få de svenske myndigheder og politi til at gribe ind.

»Det er et reelt problem. Der er ikke mange, der vil have smadret ruder eller komme i livsfare for at komme gennem Sverige til Bornholm,« forklarer han.

Mange danskere benytter sig af netop E65 for at komme til Bornholm, da de skal til Ystad for at tage færgen over. Og Peter Skaarup mener ikke, at alternative ruter mod Ystad er en mulighed.

»Bornholmere og turister skal jo den vej. Man kan ikke bare begynde at vælge alternative ruter, for så kan dem, der vil skade bilisterne, også vælge andre ruter, hvor de kan angribe. Det er helt absurd.«

