Stort set hver dag er der folk, der pakker deres bil godt og grundigt op efter blandt andet en tur i IKEA.

Men det kan altså have fatale konsekvenser, hvis man ender i en ulykke, imens man kører. Det skriver NAF.no, som er et norsk vejhjælpsfirma.

Selvom det er fristende at fylde bilen med varer eller bagage til ferien, så bliver der altså advaret kraftigt imod det, hvis ikke man sikre lasten ordentligt.

»Når du laster bilen med fladpakkede møbler eller byggevarer, er det livsvigtigt, at du sikre lasten ordentligt. En helt ny crashtest viser, at konsekvenserne kan blive fatale, selv ved lave hastigheder,« advarer Nils Sødal fra NAF.

Hvis man laster sin bil med 145 kilo, så svarer det til, at det giver en belastning på 7 ton. Og det er altså kun, hvis man kører galt med 45 kilometer i timen.

»En genstand som rammer en passager med bare 45 kilometer i timen, kan give livstruende skader, og sammenstødet kan sammenlignes med et frit fald fra en højde på næsten otte meter,« advarer Nils Sødal.

Det bedste, man kan gøre, er derfor, at sikre sin last med spændestropper, som så vil holde lasten nede og forhindre det i at ryge frem.

Derudover anbefales det, at man for putter mindre ting i kasser, som er spændt fast i bilen.