Julemiddagen er spist. Nu er der kun opvasken tilbage.

I det klammeste hjørne af vasken står fadet med resterne af den and, der smagte så forrygende i går.

Skelettet af det fortærede fjerkræ svømmer i en lille dam af dets eget fedt.

Det er fristende at hælde det klæbrige stads ned i afløbet, hvor det vil være ude af syne og ude af sind, men det skal du lade være med.

Hvert år ved juletid skaber fedt fra ænder, gæs og flæskesteg klumper i kloakken.

Det fortæller Susanne Brandt, der er sekretariatschef i Spildevandsteknisk Forening.

»Fedt skaber problemer i kloakken året rundt, og det er et særligt stort problem omkring jul,« fortæller Susanne Brandt.

Problemet er, at andefedtet klumper sig sammen og skaber forstoppelse i kloakken.

Lidt ligesom den forstoppelse mange danskere hvert år får efter at have spist store mængder and, flæskesteg, brunede kartofler, rødkål og ris a la mande.

»Så skal der en slamsuger til, og nogle gange er det nødvendigt at spule med varmt vand for at opløse klumperne,« siger Susanne Brandt, som dog stadig taler om forstoppelse i kloakkerne.

Hun anbefaler i stedet, at man bruger fedtet til at lave sovs af. Hvis man vil smide fedtet ud, skal det hældes i en gammel mælkekarton og smides ud som madaffald.