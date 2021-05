Varmen og fugten fra de sidste dage har givet gode betingelser for et bestemt insekt.

Der er tale om dansemyggen.

Det skriver TV 2 Lorry.

Dansemyggen sværmes i flokke på hundredvis, og de fleste er nok rendt ind i en flok på deres løbetur eller cykeltur.

Insektet er dog uskadeligt, men kan være generende, hvis de har udset sig dig som 'sværmningsmarkør'.

Det fortæller insektforsker ved Statens Naturhistoriske Museum, Thomas Pape, til tv-stationen.

»For handansemyggene gælder det om at finde et holdepunkt, en sværmningsmarkør, hvor de kan samles i en flok og lokke hunner til. Det kan være et tagudhæng, en busk eller såmænd et menneske. Bare det er noget som rager op i landskabet.«

Det er det kolde forår og det pludselige skifte i temperaturen de seneste dage, der har betydet, at der lige nu er et lille peak af dansemyg. Det skyldes, at mange larver har udviklet sig stille og roligt i det kolde forår, siger Thomas Pape til TV 2 Lorry.

Der findes 600-700 arter af dansemyg i Danmark.