Der er stadig et markant løngab mellem job i typiske kvindefag sammenlignet med mandefag.

Det slår en analyse, foretaget af Oxfam Ibis, fast.

»Hvis ikke vi var klar over det før, så har coronapandemien i hvert fald gjort det lysende klart: Sygeplejersker, sosu’er, pædagoger og andre omsorgsarbejdere skaber kæmpestor værdi i vores samfund,« siger Lars Koch, generalsekretær i Oxfam Ibis og fortsætter:

»Alligevel får disse kvindedominerede faggrupper en markant dårligere løn end mænd med tilsvarende uddannelse og ansvar.«

Analysen viser nemlig, at en person ansat i et kvindefag tjener cirka 2,6 millioner kroner mindre før skat og næsten 1,7 millioner kroner mindre efter skat sammenlignet med en person ansat i et mandefag.

»Vi har stadig et problem med, hvordan vi værdisætter særligt arbejde i omsorgsfag eller andre fag, som typisk er domineret af kvinder. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt,« siger Lars Koch, generalsekretær i Oxfam Ibis.

Han påpeger, at det er et spørgsmål om politisk vilje at se at få gjort op med de strukturer, der fastholder den kønsmæssige skævhed i indkomster.

Tallene for løngabet er korrigeret for, at mange kvindefag er placeret i den offentlige sektor, mens mange mandefag er placeret i den private sektor.

Derudover tages der også højde for, at flere kvinder har en længere uddannelse end mænd.

I analysen er kvindefag og mandefag defineret som fag med hhv. mindst 75 procent kvinder og mindst 75 procent mænd.

Her er der tale om 256 faggrupper, som kan defineres som enten kvindefag eller mandefag.