Hvis man nævner enten kræft eller hjertekarsygdomme, kender mange af os nok en eller flere personer, som lider af eller har lidt af en af disse sygdomme.

Det er nemlig de to sygdomme, som dominerer på verdensplan.

I to nye rapporter beskriver en gruppe forskere, hvilken af de to sygdomme der kræver flest menneskeliv.

Det skriver The Lancet ifølge Videnskab.dk.

Forskningen, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet, viser, at svaret er forskelligt, afhængig af om man bor i et høj-, mellem- eller lavindkomstland.

Kort fortalt er der flere, der dør af kræft end hjertekarsygdomme i højindkomstlande.

Mens det er anderledes, hvis man bor i et lav-, eller mellemindkomstland.

Her gælder det, at hjertekar-sygdomme er årsag til 40 procent af alle dødsfald.

Gilles Dagenais er professor emeritus ved Laval University i Quebec i Canada. Han er ledende forfatter til en af de to rapporter.

Ifølge ham er der i gang med at ske en ændring i, hvilken sygdom som kræver flest liv. Tidligere var hjertekarsygdomme nemlig den mest dominerende sygdom også i højindkomstlande.

»Verden er vidne til en ny epidemiologisk overgang mellem ikke-smitsomme sygdomme. Vi fandt ud af, at kræft i 2017 var den næsthyppigste dødsårsag på verdensplan. Men antallene af dødsfald som følge af hjertekarsygdomme falder år for år,« forsklarer han.

Han pointerer således, at kræft meget vel kan blive den største dræber i løbet af få årtier, uanset hvilken type land man bor i.

Forskerne har fulgt 162,534 personer i aldersgruppen 35 til 70 år i 9,5 år. Personerne var bosat i Argentina, Bangladesh, Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Indien, Iran, Malaysia, Pakistan, Palæstina, Filippinerne, Polen, Saudi Arabien, Sydafrika, Tanzania, Tyrkiet, De Forenede Arabiske Emirater og Zimbabwe.

I Danmark, som er et højindkomstland, gælder det, at kræft er den sygdom, som kræver flest menneskeliv.

I Dødsårsagsregisteret 2017, som Sundhedsdatastyrelsen udarbejder, står der, at andelen af dødsfald på grund af kræft, set i forhold til alle dødsfald, var på 30,1 procent i 2017.

Kræft udgør dermed fortsat den største sygdomsgruppe blandt alle dødsfald i Danmark.