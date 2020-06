I weekenden gik et foto af den britiske Patrick Hutchinson verden rundt. Den muskuløse, sorte mand reddede nemlig en kvæstet hvid, højreorienteret mand fra slag og spark af Black Lives Matter-demonstranter.

Og nu taler Patrick Hutchinson ud om, hvorfor han hjalp manden, der kæmpede imod Black Lives Matter, til britiske Channel 4 News.

»Det var uhyggeligt. Men det tænkte jeg ikke på i situationen, jeg gjorde bare, hvad jeg var nødt til at gøre,« fortæller Patrick Hutchinson.

Egentlig deltog Patrick Hutchinson, der også er ekspert i kampsport, i demonstrationen i London lørdag, for at passe på Black Lives Matter-demonstranterne.

Patrick Hutchinson fortæller nu, hvorfor han hjalp den højreorienterede mand. Foto: Dylan Martinez Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Patrick Hutchinson fortæller nu, hvorfor han hjalp den højreorienterede mand. Foto: Dylan Martinez Foto: DYLAN MARTINEZ

Men ved Waterloo Station var de højreorienterede moddemonstranter og Black Lives Matter demonstranter kommet op at slås.

Her ser Patrick Hutchinson pludselig en moddemonstrant, der ligger alene på jorden og får bank af Black Lives Matter-demonstranterne.

Det får Patrick Hutchinson til at mase sig hen til den sårede og halvt bevidstløse moddemonstrant, svinge ham op på skulderen i et brandmandstag og bære ham hen til politiet.

»Hans liv var i fare, så jeg tog ham bare op på ryggen og maste mig vej over mod politiet. Jeg bliver skræmt ved tanken om, hvad der ville være sket, hvis jeg ikke greb ind.«

Patrick Hutchinson kender ikke til manden, han reddede, og ved ikke, hvem er. Men det er ikke vigtig for ham, for han ønsker blot lighed for alle.

Til Channel 4 News siger han, at han blot ønsker, at tingene bliver fair for hans børn og hans børnebørn.

I interviewet med Channel 4 News kommer Patrick Hutchinson også ind på George Floyd, der i sidste måned blev kvalt til døde under en anholdelse af amerikansk politi.

Den hændelse, har skabt demonstrationer i flere lande, der lige nu demonstrerer mod racisme og forskelsbehandling. Det var også bevæggrunden for demonstrationen i London lørdag.

»Hvis de tre politimænd, der så George Floyd blive myrdet, havde grebet ind og stoppet deres kollega - som vi gjorde - så vil George Floyd være i live i dag,« siger Patrick Hutchinson.