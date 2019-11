Henri Goldstein er en rystet formand for Det Jødiske Samfund oven på en weekend med hærvæk rettet mod jøderne i Danmark.

»Jeg synes, at det er gennemført ondskabsfuldt, og det er deres side (hjemmeside, red.) generelt set. Det er så tydeligt. Det er det mest klassiske eksempel på antisemitisme,« siger Henri Goldstein.

Kritikken er rettet mod den yderliggående højrefløjsgruppe Nordfront.

Søndag udgav de en artikel på deres hjemmeside, hvor de omtaler weekendens angreb.

I artiklen skriver Nordfront, at de har modtaget tip fra 'forfærdede læsere'. Den ene er omtalt ved navnet Amalek.

Den person beskylder blandt andet jøder for at have en betydelig del af ansvaret for 'masseinvasionen af fremmede til de nordiske lande' samt at have 'flyttet grænserne' med homoseksualitet og pædofili.

Og det er ikke tilfældigt, at Nordfront vælger at bruge navnet Amalek. Det var den befolkningsgruppe, som bekæmpede jøderne i ørkenen.

»Det kan jeg intet gøre ved, fordi der er ytringsfrihed i Danmark. Det kan godt ske, at man kan forbyde hjemmesider og organisationer, men man kan ikke forbyde menneskers tanker og holdninger,« siger Henri Goldstein.

Postkassen med påklistret jødestjerne. Privatfoto Vis mere Postkassen med påklistret jødestjerne. Privatfoto

Nordfront er også kendt som Den Nordiske Modstandsbevægelse. De betragter sig selv som nationalister.

De skriver på deres hjemmeside, at de blandt andet ønsker at stoppe masseindvandringen øjeblikkeligt. De ønsker at sende alle, der ikke er etniske nordeuropæere, ud af landet.

»Vi er ikke bange, men vi er dybt bekymrede,« siger Henri Goldstein.

Formanden ser tilbage på en weekend, hvor jøderne i Danmark blev ramt af hærværk over hele landet.

Mange fik klistret en gul davidsstjerne på deres private hjem. Selvsamme stjerne, som jøderne blev tvunget til at bære af nazisterne under Anden Verdenskrig.

De forskellige politikredse udtaler, at de er i gang med efterforskningen for at finde frem til gerningsmændene.

Hvem der står bag er uvist. Men på et af de mange billeder med de gule davidsstjerner kan man se, at Nordfronts logo er blevet malet på væggen.

B.T. har forgæves kontaktet organisationen for at spørge, om Nordfront er ansvarlig for de opsigtsvækkende tilfælde i weekenden.

Logoet tilhørende Nordfront vækker mistanke. Vis mere Logoet tilhørende Nordfront vækker mistanke.

Til TV 2 Østjylland siger såkaldt redechef hos Nordfront, Jacob Villum Andersen, at weekendens handlinger glæder ham, men det ikke er noget, som Nordfront har givet ordre til folk om at gøre.

'Vi synes, det er positivt, at folk omsider er begyndt at vågne op til en erkendelse af, at magtjøder og jødisk infiltration i samfundet er yderst skadelig og uønsket, og vi har forståelse for, at personer skaber opmærksomhed omkring dette fremmede, undergravende element i samfundet ved at gennemføre eksempelvis en klistermærkeaktion på årsdagen for Krystalnatten,' skriver han til mediet.

Det hele startede lørdag, hvor 84 gravsten blev overmalet med grøn maling på Østre Kirkegård i Randers. Flere gravsten blev også væltet.

Hærværket skete på 81-året for 'Krystalnatten'. Den nat (9. november 1938) ødelagde nationalsocialisterne i Tyskland et stort antal jødiske kirkegårde og butikker.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

91 jøder mistede livet den nat, mens omkring 26.000 blev fængslet.

»Det er altså symboler (de gule davidsstjerner, red.), som er direkte henvist til nazismen, der for mange er noget af det mest brutale, som er sket i verdenshistorien. Så selvfølgelig bliver man påvirket af det,« forklarer Henri Goldstein.

»Det vigtige for os er uden tvivl, at en meget overvældende del af befolkningen tager afstand fra antisemitisme,« siger han.

Det påvirker dog Henri Goldstein og de andre jøder i Danmark. Han bærer eksempelvis hverken kalot på hovedet eller davidsstjerne på brystet i offentligheden.

»Selvfølgelig er det for dårligt, at man ikke kan gå med det i offentligheden, men man bliver nødt til at tage virkelighedens verden i betragtning. Jeg ville da ønske, at det var anderledes, men det er det ikke,« forklarer han.

»Det er klart, at weekendens angreb forstærker den følelse,« lyder det fra Henri Goldstein.