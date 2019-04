Detailhandlere er begejstrede for, at Nets vil give butikker mulighed for at tjekke alder via betalingskort.

Først blev betalingskortet kontaktløst, og nu skal det kunne oplyse om ejerens alder.

Sammen med detailbutikkerne arbejder betalingsselskabet Nets, som står bag Dankortet, nemlig på at gøre det muligt for butikkerne at validere alder via betalingskort.

Hos Salling Group, Coop og De Samvirkende Købmænd er man begejstrede for idéen.

- Det lyder bestemt interessant, for det er en fælles brancheproblematik, så vi er bestemt ikke afvisende, siger Kasper Reggelsen, som er presseansvarlig i Salling Group.

Lars Aastrup, som er analysechef i Coop, ser også positivt på projektet.

- Det vil lette arbejdsgangen i kassen, hvis man ved betaling med kort kan se, om kunden er over 16 eller 18 år, siger han.

- Hvis det politisk besluttes, hvilke oplysninger der skal deles automatisk, og det teknisk kan lade sig gøre, så har vi intet problem med det.

Brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd (DSK) har været med til at udvikle løsningen sammen med Nets.

Vicedirektøren i DSK, Claus Bøgelund Nielsen, håber på en tidsplan inden sommerferien.

Indtil nu har de arbejdet med forskellige modeller for, hvordan valideringen konkret skal foregå.

- Kundens fødselsdato skal ikke være trykt på kortet, og det skal ikke kunne aflæses specifikt. Vi forestiller os en form for ja/nej-validering, siger han.

- Hvis butikken scanner en vare med aldersgrænse på 18 år, så skal kunden ikke kunne betale, medmindre der er overensstemmelse mellem betalingskort og kassesystem.

Det er stadig uvist, hvordan man skal sikre, at vedkommende, der betaler med kortet, også er indehaver af det.

- Hvis folk vil snyde, så finder de ud af det, men normalt er folk ømme om deres kort, særligt de kontaktløse, siger Claus Bøgelund Nielsen.

Sidste år foretog organisationen Alkohol & Samfund en stikprøve, der viste, at 10 ud af 11 kiosker og supermarkeder solgte alkohol til 13-årige.

/ritzau/