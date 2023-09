Der begynder at være en kritisk mangel på arbejdskraft i den danske detailhandel.

Faktisk beskriver Dorte Wimmer, der er direktør i Retail Institute Scandinavia, situationen som 'en brændende platform' over for Børsen:

»Vi er ikke derude, hvor detailhandlen lige som hotelbranchen for eksempel lukker etager ned. Hjulene drejer lige nu rundt, men der er ingen tvivl om, at det er en brændende platform, hvor både politikere og branchen skal finde på løsninger, hvis man skal undgå store udfordringer senere,« siger hun.

Særligt er dagligvaresektoren ramt, og mange opslåede stillinger som eksempelvis butiksassistent og ekspedient besættes ikke, viser en ny rapport, som Retail Institute Scandinavia har lavet.

Manglen på arbejdskraft betyder også, at frygten for nedlukninger stiger, skriver Børsen.

Blandt andet forklarer Lotte Hjortlund Andersen, der er HR-direktør i Coop, til mediet, at man eksempelvis har svært ved at rekruttere slagtere, hvilket skaber bekymring for, at man på sigt kan blive nødt til at lukke afdelinger.