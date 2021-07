Flere steder i Nordsjælland har beboerne været plaget af sommerfuglemyg – eller såkaldte kloakfluer, som de også bliver kaldt.

Og nu er det så naboerne til Slangerup Renseanlæg, det går ud over.

Renseanlægget har nemlig beplantet deres slam med siv, som er en økologisk måde at tage sig af slam på. Og det er i sivene, sommerfuglemyggene kommer.

Det er også derfor, at myggene bliver kaldt for kloakfluer, og dem kommer naboerne til at døje med noget tid endnu.

Det skriver TV 2 Lorry.

Når rensningsanlægget tidligere har haft problemet med dem, har de nemlig brugt et specielt kemikalie for at fjerne dem, men det må de ikke længere af hensyn til vandmiljøet.

Derfor er Novafos, som Slangerup Rensninsanlæg høre under, ved at finde ud af, om der er andre muligheder for at slippe af med kloakfluerne.

Også på andre anlæg er der fundet mange æg og myggelarver i sivene. Her han man brugt giften 'gnatrol', som efter sigende ikke skulle være skadelig for vandmiljøet.