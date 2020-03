For ni dage siden lukkede og låste Kim Novaa døren til sin skønhedsklinik, fordi regeringen havde forbudt mange virksomheder med kundekontakt at holde åbent.

På grund af corona-pandemien er det meste af Danmark lukket ned, men det er ikke alle, som mener, at reglerne gælder for dem.

Hver dag modtager Kim Novaa – også kendt som Botoxkongen – adskillige henvendelser fra patienter, som forsøger at få ham til at bryde reglerne.

»Jeg er chokeret over, at så mange prøver at presse igennem for at få lavet en skønhedsbehandling, når det er forbudt,« siger han.

I Klinik Inito på Frederiksberg kan man blandt andet få lavet botox, større læber og andre indgreb. Siden lukningen er han af desperate eller insisterende kunder blevet tilbudt op til 8.000 kroner i hånden ved siden af behandlingen for at omgå forbuddet.

»Det er dem, som vil holde deres skønhed ved lige og betale tre gange prisen for det. Flere har været sure og skuffede, når vi fortæller dem, at vi overholder reglerne,« fortæller Kim Novaa.

Nogen foreslår, at han kan komme hjem til dem, eller at de kan komme forbi klinikken om aftenen, hvor det i ly af mørket er mindre åbenlyst. Ingen af delene er dog tilladt, og det understreger han gang på gang for de godt og vel 30 kunder, som hver uge ringer ind for at forhandle om reglerne.

»Det er trofaste og loyale kunder, og jeg sidder helt uforstående tilbage. Ved de overhovedet, hvad vi står i lige nu? Der er lagt en strategi for landet, som vi skal følge. Det nytter ikke, at man tror, at reglerne kun gælder alle andre, for så kommer vi ingen vegne.«

Kim Novaa forstår samtidig godt frustrationerne for de patienter, som er midt i længerevarende behandlingsforløb eller har ventet længe på en tid. Det kommer til at koste virksomheden dyrt, og han frygter også, at han mister nogle patienter på grund af situationen.

»Nogle kunder er blevet rigtig gale og fortæller, at de i stedet tager til Sverige for at få lavet deres behandling,« siger han.

Kim Novaa vurderer, at han på grund af corona-krisen og lukningen af sin klinik taber i omegnen af en million kroner om måneden. Tabet er ikke dækket af hverken hjælpepakker eller forsikringer, hvilket betyder, at lønningerne går fra hans opsparing.

»Jeg har fem børn og en kone på SU, men jeg må bide i det sure æble. Der er dem, som har det værre end mig.«

En lille redningskrans for hans virksomhed havde været, hvis klinikkens speciallæge kunne få tilladelse til at lave såkaldt telemedicin. Det gør eksempelvis både psykologer og hudlæger, som konsulterer deres patienter over Skype eller Facetime.

For Kim Novaa ville det betyde, at meget af arbejdspuklen, når de igen åbner, ville kunne minimeres undervejs. Deres henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed er dog blevet afvist, fordi kosmetiske behandlinger ikke er kritiske.

»Jeg synes, det er ærgerligt, da vi på den måde hurtigere ville kunne få forretningen på benene igen og tjene penge til samfundet.«