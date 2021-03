Utilfredsheden kommer fra øst, vest, nord og syd.

Siden mandag er det væltet ind med klager til internetudbyderen Hiper over manglende eller ustabil forbindelse.

Det fremgår ikke mindst af selskabets Facebook-side, hvor man kan se, at der har været problemer over stort set hele landet. Mange kunder skriver nemlig deres postnummer i deres kommentarer for at vise, hvor de kommer fra.

Derfor er det ret tydeligt, at internettet i hvert fald har haltet voldsomt hos kunder i følgende postnumre: 2200, 2610, 2600, 2620, 2650, 2740, 2840, 2900, 3400, 4000, 6705, 7400, 7600, 8763 og 9500.

Og det er lige så tydeligt, at den manglende eller ujævne forbindelse i den aktuelle coronatid skaber ekstra frustrationer hos kunderne, fordi det har gentaget sig over alle hidtidige dage i marts. Et udpluk af kommentarerne:

'Hvad så Hiper, skriver I i mine børns kontaktbog, at de ikke kan deltage i onlineundervisning, da jeres skoddet er nede for anden dag i træk?

'Nu er vores net nede igen. Det er virkelig ofte. Ret svært, når man arbejder hjemmefra med de forhold her.'

'Internet virker igen ikke. Det er både i går og i dag, at det går ned.'

'Ingen net i Valby, lige midt i et teamsmøde hvor jeg præsenterede.'

B.T. har været i kontakt med TDCs Nuuday-paraply, hvorunder Hiper hører. Og her bekræfter man, at der har været problemer i de seneste dage.

»En række af Hipers kunder i Midt- og Nordjylland har desværre været ramt af driftsforstyrrelser fra mandag 1. marts til onsdag 3. marts, hvor fejlen blev udbedret. Vi beklager meget over for de berørte kunder, der i perioden har oplevet ustabilt net og nedsat hastighed,« lyder det i et skriftligt svar fra Nuudays kommunikationsansvarlige, Mai-Britt Noe:

»Vi har arbejdet i døgndrift på at udbedre fejlen siden mandag, men det viste sig desværre at være en mere kompliceret fejl end først antaget. Siden onsdag aften klokken 22 har alle kunder i Midt- og Nordjylland igen haft stabile internetforbindelser.«

Den besked svarer nogenlunde til de oplysninger, man kan finder under 'driftsstatus' på Hipers hjemmeside.

Her bliver der også udelukkende skrevet om problemer i Midt- og Nordjylland – men som det fremgår af kundernes postnumre tidligere i denne artikel, har der tilsyneladende også været konstante problemer på Sjælland.

Under de laveste postnumre gemmer sig nemlig København N, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Hvidovre, Skovlunde, Holte, Hellerup, Hillerød og Roskilde. Og her har der ifølge kundernes henvendelser på Facebook også manglet internet så sent som torsdag morgen og formiddag.

B.T. har derfor selvfølgelig også bedt om en status på, hvad der har været galt på Sjælland. Og i andre steder af landet.

Her lyder svaret:

»Uafhængigt af fejlen i Midt- og Nordjylland har vi desværre været ramt af to fejl i denne uge, som har betydet, at en række af vores kunder i korte perioder har haft begrænset eller ingen forbindelse til internettet. Den ene fejl ramte vores kunder kortvarigt tirsdag formiddag, og den anden her til morgen (torsdag, red.) i tidsrummet fra 07.00 til 07.40. Begge fejl er rettet, og alt kører igen,« lyder det fra Nuudays kommunikationsansvarlige, Mai-Britt Noe:

»Vi beklager meget over for de berørte kunder, der, som du skriver, har været fordelt rundt om i landet.«